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Justin Bieber chia sẻ ảnh mới cùng con trai 2 tuổi

| | Lifestyle

Chỉ hai tuần sau sinh nhật lần thứ hai của con trai Jack Blues Bieber, Justin Bieber đã hé lộ với người hâm mộ những khoảnh khắc gắn bó giữa hai cha con trên Instagram.

Nam ca sĩ người Canada đã đăng tải một loạt ảnh chụp chung với con, cùng vài bức ảnh chụp cùng vợ mình, người mẫu Hailey Bieber. Anh để những bức ảnh tự nói lên tất cả mà không viết bất kỳ dòng chú thích nào cho bài đăng.

Justin Bieber chia sẻ ảnh mới cùng con trai 2 tuổi - Ảnh 1.

(Ảnh: Justin Bieber Instagram)

Trước đó, vào ngày 25 tháng 8, Justin từng chia sẻ những bức ảnh chụp riêng bé Jack trong chuyến đi mùa hè của gia đình.

Gần đây, Justin không thực hiện cuộc phỏng vấn lớn nào để chia sẻ về con trai. Đầu tuần này, WYouth đã đăng tải một bài hỏi đáp với Justin và Hailey, trong đó họ chia sẻ về những điều mình yêu thích nhưng đưa ra câu trả lời khá ngắn gọn. Justin cho biết sở thích của anh là chơi golf, Giáng sinh là ngày lễ anh thích nhất, và Kinh Thánh là cuốn sách anh yêu thích.

Hailey lại cởi mở hơn khi chia sẻ về chuyện làm mẹ trong các cuộc phỏng vấn. Vào tháng 4, nữ doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp này đã chia sẻ với tạp chí Interview về cách cô và Justin chọn trang phục cho Jack. Cô nói: "Tôi thấy việc chọn quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khá khó khăn. Rất nhiều món đồ có họa tiết rối mắt, in hình thú vật hay các nhân vật hoạt hình, hoặc là những chiếc áo phông in dòng chữ "Con yêu mẹ". Không có gì sai với những kiểu đồ đó cả, nhưng tôi thích phong cách ăn mặc đơn giản hơn cho con. Tôi thích cho bé mặc quần nỉ hoặc quần jeans rộng rãi phối cùng áo phông trắng hoặc áo hoodie nhỏ".

"Ê-kíp của Justin đã làm cho bé rất nhiều trang phục đặt riêng từ thương hiệu Skylrk, trông cực kỳ đáng yêu. Phong cách tôi chọn cho con là sự ấm áp, dễ thương và đơn giản" - Hailey nói thêm.

Justin Bieber chia sẻ ảnh mới cùng con trai 2 tuổi - Ảnh 2.
Justin Bieber chia sẻ ảnh mới cùng con trai 2 tuổi - Ảnh 3.

Những bức ảnh đời thường của 2 vợ chồng được Justin chia sẻ trên tài khoản Instagram. (Ảnh: Justin Bieber Instagram)

Cô cho biết điều mình thích nhất khi làm cha mẹ là "được chứng kiến một con người bé nhỏ lớn khôn ngay trước mắt mình".

"Trẻ con lớn rất nhanh, thay đổi nhiều và luôn mang lại vô vàn điều thú vị. Bạn được nhìn con trải nghiệm cuộc sống lần đầu tiên, và nhờ đó, bạn cũng cảm thấy như mình đang cùng con trải nghiệm những điều ấy".

Justin Bieber chia sẻ ảnh mới cùng con trai 2 tuổi - Ảnh 4.Sức khỏe tinh nhần của Justin Bieber đã ổn định và tốt hơn

VTV.vn - Theo nguồn tin thân cận với Justin Bieber, nam ca sĩ đang cố gắng hết sức để hiện diện trong đời sống của vợ con nhiều hơn. Justin đang điều trị chứng lo âu.

Theo Tiêu Trang

VTV Online

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