Apple tung ra điện thoại gập trị giá cả trăm triệu nhưng thứ được quan tâm hơn cả lại là iPhone 18 đâu rồi?

Sự kiện của Apple vào ngày 9/9 đã tiết lộ một loạt thiết bị mới, bao gồm Apple Watch mới, iPhone 18 Pro mới và iPhone Duo màn hình gập đầu tiên, nhưng lại thiếu một sản phẩm đáng chú ý: iPhone 18 tiêu chuẩn không hề xuất hiện.

Lý do iPhone 18 bản tiêu chuẩn chưa ra mắt

Apple không bình luận về sự vắng mặt của chiếc điện thoại này, nhưng có tin đồn cho rằng nó sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. Theo trang CNET, có một số lý do khiến công ty trì hoãn việc ra mắt mẫu điện thoại giá rẻ của mình đến năm sau.

Đây là thời điểm then chốt đối với Apple. Sự kiện này là sự kiện đầu tiên của tân CEO John Ternus, người nhậm chức vào ngày 1/9. Chúng ta đang được chứng kiến trực tiếp liệu ông ấy có kế hoạch tiếp tục con đường mà người tiền nhiệm, Tim Cook, đã vạch ra hay sẽ đưa Apple đi theo một hướng khác. iPhone Duo màn hình gập là một bước đi táo bạo vào một phân khúc thị trường ngách của điện thoại, vốn chỉ bán được một phần nhỏ so với dòng iPhone màn hình phẳng chiếm phần lớn doanh thu của Apple mỗi quý.

Nhưng Apple đã khéo léo mở rộng dòng sản phẩm của mình với một sản phẩm nằm giữa các thiết bị hiện có. iPad được giới thiệu để lấp đầy khoảng trống giữa điện thoại và máy tính xách tay, và iPhone màn hình gập dường như nhắm đến khoảng trống giữa điện thoại thông minh và iPad.

iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, tự động điều chỉnh màn hình theo hướng xoay.

Đằng sau đó là tình trạng thiếu hụt RAM khiến bộ nhớ và các linh kiện trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Thực tế, iPhone 18 Pro đã tăng giá 100 USD so với các phiên bản tiền nhiệm, và iPhone 17 hiện tại cũng đắt hơn.

Trong bối cảnh đó, có những lý do tiềm tàng khiến Apple trì hoãn việc ra mắt các mẫu điện thoại cơ bản hơn sang năm sau. Giả định dễ hiểu nhất là điều này sẽ giúp công ty kiếm được nhiều tiền hơn, bởi iPhone 18 Pro chắc chắn sẽ có giá cao hơn iPhone 18 - những người muốn nâng cấp ngay bây giờ chỉ có thể lựa chọn những mẫu điện thoại đắt tiền hơn.

Có thể Apple muốn phân bổ thời gian ra mắt các mẫu điện thoại khác nhau để đáp ứng tốt hơn nhu cầu, có lẽ là để giải quyết những khó khăn trong sản xuất phát sinh do giá linh kiện tăng cao vì tình trạng thiếu hụt RAM. Hoặc có thể họ chỉ muốn dành sự chú ý cho chiếc iPhone Ultra màn hình gập. Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại International Data Corporation, cho rằng động thái này là một chiến lược tuyệt vời và đáng ngạc nhiên là không phải do khủng hoảng bộ nhớ hay những hạn chế về nguồn cung.

“Điều này cho phép Apple phân bổ lượng hàng xuất xưởng đồng đều hơn trong suốt cả năm và đồng thời tập trung sự chú ý vào các mẫu cao cấp vào mùa thu này - đặc biệt là iPhone màn hình gập mới,” Popal nói.

Việc ra mắt iPhone 18 muộn hơn có thể không làm giảm doanh số bán hàng của sản phẩm này: Trong nửa đầu năm 2024 và năm 2025, các mẫu iPhone cơ bản được phát hành vào mùa thu năm trước vẫn chiếm 16% tổng số lượng iPhone được Apple xuất xưởng trong giai đoạn đó, theo ông Popal cho biết.

Có một điều chắc chắn: Apple đang thực hiện những thay đổi lớn tại sự kiện ngày 9/9.

Vậy thì bao giờ?

iPhone 18 Pro ra mắt với 4 màu sắc

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng Apple sẽ dời lịch ra mắt iPhone 18 sang năm 2027, có thể là vào đầu năm. Đó là khoảng thời gian hãng ra mắt iPhone 17E (tháng 3 năm 2026). Vậy “nhà táo” có thể sẽ kết hợp iPhone 18 cơ bản và thậm chí cả iPhone 18E rẻ hơn trong cùng một sự kiện.

Điều này sẽ thiết lập một lịch trình mới cho Apple: các điện thoại giá cả phải chăng hơn vào đầu mùa xuân, và sau đó là thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo vào thời điểm ra mắt thường lệ vào tháng 9. Điều này giúp mỗi dòng sản phẩm nhận được sự chú ý và nổi bật xứng đáng, theo nhận định của Popal từ IDC.

“Apple đang mở rộng danh mục sản phẩm của mình đến nhiều đối tượng khách hàng hơn và mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn, điều này luôn tốt cho việc kinh doanh”, Popal nói.

Theo dự đoán của Popal, iPhone 18 có thể sẽ đi kèm với iPhone 18E và thậm chí cả iPhone Air 2. Ngay cả khi những mẫu này có thể rẻ hơn iPhone 18 Pro và iPhone Duo, chúng vẫn có khả năng đắt hơn các phiên bản tiền nhiệm - bởi vì Apple đã tăng giá các mẫu iPhone cũ của mình.