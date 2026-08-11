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Apple "phá lệ" với iPhone 18 Pro Max

| | Lifestyle

Apple có thể phá vỡ một thông lệ đã duy trì nhiều năm với dòng iPhone cao cấp sắp ra mắt.

Theo các nguồn tin mới nhất, chương trình đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ không diễn ra theo lịch quen thuộc ngay sau sự kiện ra mắt tháng 9, đồng thời nguồn cung trong giai đoạn đầu cũng được dự báo khá hạn chế.

Thông tin được PhoneArena dẫn từ các báo cáo chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang đối mặt với một số thách thức liên quan đến việc sản xuất các mẫu iPhone cao cấp thế hệ mới. Nguyên nhân không đến từ năng lực sản xuất chip mà chủ yếu nằm ở nguồn cung linh kiện bộ nhớ, một trong những thành phần quan trọng đối với bộ xử lý mới của thiết bị.

Apple "phá lệ" với iPhone 18 Pro Max- Ảnh 1.

Apple được cho là sẽ thay đổi lịch đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Các nhà phân tích cho rằng việc thiếu hụt DRAM đang ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện một số linh kiện dành cho dòng iPhone 18 Pro. Trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ dành cho máy chủ AI và trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng mạnh, nhiều nhà sản xuất đang ưu tiên năng lực sản xuất cho các khách hàng thuộc lĩnh vực này, khiến nguồn cung dành cho smartphone cao cấp chịu áp lực lớn hơn.

Bên cạnh vấn đề linh kiện, một số nguồn tin còn cho biết Apple có thể thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm. Thay vì tung ra toàn bộ dòng iPhone cùng lúc như nhiều năm qua, hãng được cho là sẽ ưu tiên các phiên bản Pro trong đợt công bố đầu tiên, trong khi các mẫu tiêu chuẩn có thể xuất hiện muộn hơn.

Nếu kịch bản này xảy ra, nhu cầu đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tập trung mạnh ngay từ giai đoạn đầu mở bán. Điều đó có thể khiến lượng máy ban đầu nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hiếm, đặc biệt tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Dòng iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ mang đến hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Nhiều báo cáo trước đó cho rằng thiết bị có thể sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, đi kèm những cải tiến về hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng. Một số thay đổi khác như Dynamic Island nhỏ hơn, camera nâng cấp và thời lượng pin tốt hơn cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện trên thế hệ mới.

Ngoài nguồn cung, giá bán cũng là yếu tố được giới công nghệ quan tâm. Một số nhà phân tích dự báo Apple có thể điều chỉnh tăng giá các mẫu Pro do chi phí sản xuất ngày càng cao, dù hiện chưa có thông tin chính thức nào từ hãng.

Theo thông lệ, Apple thường giới thiệu iPhone mới vào đầu hoặc giữa tháng 9, mở chương trình đặt trước sau đó vài ngày và bắt đầu giao máy khoảng một tuần sau lễ ra mắt. Tuy nhiên, nếu những thông tin từ chuỗi cung ứng là chính xác, người dùng muốn sở hữu iPhone 18 Pro trong đợt đầu có thể sẽ phải đối mặt với thời gian chờ đợi dài hơn hoặc nguồn hàng hạn chế hơn so với các năm trước.

Hiện Apple vẫn chưa xác nhận bất kỳ thay đổi nào liên quan đến lịch đặt trước hoặc kế hoạch mở bán của dòng iPhone 18 Pro.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

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