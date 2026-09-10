Thu nhập 9 chữ số ngoài việc đi hát của Quang Lê

Nhắc đến Quang Lê, nhiều khán giả nghĩ ngay tới giọng ca gắn với dòng nhạc bolero, trữ tình cùng lịch diễn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sân khấu không phải nơi duy nhất mang lại thu nhập cho nam ca sĩ.

Đầu năm 2026, Quang Lê gây chú ý khi công khai khoản tiền kiếm được từ YouTube. Đáng nói, đây không còn là nguồn thu nhỏ mang tính bổ trợ. Với một kho nội dung được tích lũy qua nhiều năm, nền tảng số đang tạo ra cho nam ca sĩ một dòng tiền tương đối đều đặn ngay cả khi anh không trực tiếp đứng trên sân khấu.

Ca sĩ Quang Lê là 1 giọng ca nổi tiếng





Một kênh YouTube mang về trung bình 15.000 USD/tháng

Theo Tiền Phong, Quang Lê cho biết anh sở hữu nhiều tài khoản YouTube, trong đó nổi bật là một kênh chuyên về âm nhạc và một kênh chia sẻ đời sống cá nhân. Kênh Quang Lê Official được thành lập từ năm 2010 và đến đầu năm 2026 đã có hơn 1,5 triệu người đăng ký. Đây cũng là nguồn thu đáng kể nhất được nam ca sĩ công khai.

Quang Lê cho biết doanh thu trung bình từ kênh này vào khoảng 15.000 USD mỗi tháng, tương đương gần 400 triệu đồng. Vào những tháng cao điểm, con số còn có thể tăng mạnh. Nam ca sĩ từng tiết lộ có một dịp Tết doanh thu đạt khoảng 27.000 USD, còn tháng 12 thường ở mức khoảng 24.000 USD.

Nam ca sĩ giải thích thêm nguồn tiền từ YouTube còn phải chia cho các đơn vị liên quan và chi phí tác quyền. Có thời điểm doanh thu nền tảng lên khoảng 700 triệu đồng/tháng, sau khi phân chia, phần Quang Lê còn lại khoảng 300 triệu đồng.

Kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê

Ngoài kênh âm nhạc, Quang Lê còn xây dựng kênh nội dung về đời sống với những video xoay quanh ăn uống, du lịch hay các cuộc gặp gỡ đồng nghiệp. Nguồn thu thường ngày của kênh này nhỏ hơn nhiều, khoảng 200 USD/tháng theo chia sẻ của anh. Tuy nhiên, một vlog thăm nhà ca sĩ Lệ Quyên đạt khoảng 400.000 lượt xem từng mang về tới 1.500 USD.

Biến kho nội dung nhiều năm thành nguồn thu dài hạn

Điểm đáng chú ý trong cách Quang Lê kiếm tiền từ YouTube nằm ở việc anh không chỉ dựa vào những video mới.

Theo Tiền Phong, kênh Quang Lê Official sở hữu nhiều tiết mục có hàng chục triệu lượt xem. Có sản phẩm đạt 37 triệu lượt, màn trình diễn của Quang Lê và Lệ Quyên đạt 28 triệu lượt, trong khi một số tiết mục khác cũng vượt mốc 20 triệu lượt xem.

Một kho nội dung âm nhạc lớn vì thế có thể tiếp tục tạo lượt xem sau nhiều năm. Đặc biệt với các sản phẩm bolero, nhạc xuân hay chương trình biểu diễn cũ, nhu cầu của người xem có thể quay trở lại theo từng thời điểm.

Quang Lê cũng từng chia sẻ quan điểm duy trì YouTube như một nguồn sinh kế về lâu dài, trong bối cảnh nghệ sĩ không thể đi diễn với cường độ cao mãi mãi. Ở góc độ này, nền tảng số vừa đóng vai trò lưu trữ sản phẩm, quảng bá tên tuổi, vừa biến những nội dung đã được đầu tư thành tài sản có khả năng tiếp tục tạo doanh thu.

Thực tế, tư duy khai thác giá trị ngoài tiền cát-xê sân khấu đã xuất hiện khá sớm trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Năm 2013, khi Quang Lê Entertainment ký hợp đồng quản lý Phương Mỹ Chi, báo chí cho biết công ty khai thác nhiều lĩnh vực như hình ảnh, giọng hát, quảng cáo, thu âm băng đĩa, nhạc chuông và nhạc chờ. Khi được hỏi về tiền biểu diễn của Phương Mỹ Chi, Quang Lê từng nói tiền cát-xê được dành cho nữ ca sĩ trẻ, còn phía anh “kinh doanh về mặt hình ảnh và bản ghi”.

Từng kiếm 4.000-5.000 USD/tháng từ nghề tay trái trước khi nổi tiếng

Đáng chú ý, ngay cả trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, Quang Lê cũng từng có một nguồn thu ngoài công việc chính.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí vào năm 2023, nam ca sĩ kể thời chưa bước vào showbiz, anh làm việc tại một công ty điện tử. Tiền công bán máy khi đó chỉ khoảng 1.000 USD/tháng, nhưng Quang Lê tìm cách kiếm thêm bằng việc nhập và bán dây nối thiết bị.

Theo lời nam ca sĩ, nhờ công việc này, tổng nguồn thu của anh có thời điểm đạt khoảng 4.000-5.000 USD/tháng. Có những lô hàng anh bỏ ra hơn 1.000 USD để nhập nhưng nếu bán hết có thể lời 7.000-8.000 USD, dù không phải lúc nào việc kinh doanh cũng thuận lợi.

Chỉ đến khi được các bầu show lớn biết đến và công việc ca hát trở nên bận rộn, Quang Lê mới dừng bán hàng để tập trung cho nghệ thuật.

Hơn hai thập kỷ sau, cách tạo thêm thu nhập của nam ca sĩ đã thay đổi đáng kể: từ những thùng phụ kiện điện tử sang kho nội dung có hàng triệu lượt xem trên Internet. Trong đó, YouTube hiện là nguồn thu ngoài sân khấu có con số cụ thể nhất từng được Quang Lê công khai, đồng thời cho thấy việc tích lũy sản phẩm trong nhiều năm có thể tiếp tục mang lại giá trị ngay cả khi nghệ sĩ không trực tiếp đi hát.