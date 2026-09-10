iPhone 17 và 16 tăng giá đột ngột ngay sau khi iPhone mới ra mắt

Ngay sau khi sự kiện trình làng loạt điện thoại mới khép lại, người dùng công nghệ không khỏi ngỡ ngàng khi Apple âm thầm nâng giá bán nhiều mẫu iPhone thế hệ trước tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Trên gian hàng trực tuyến của hãng tại Việt Nam từ ngày 10/9, các dòng máy bao gồm iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air đều ghi nhận mức tăng ít nhất 2 triệu đồng.

Nhiều mẫu iPhone thế hệ trước tăng giá sau khi iPhone 18 Pro ra mắt

Cụ thể, mẫu iPhone 16 phiên bản 128 GB hiện có giá niêm yết 24,99 triệu đồng, đắt hơn 2 triệu đồng so với trước đó. Các dòng sản phẩm khác biến động mạnh hơn khi iPhone 17 bản 256 GB chạm mức 28,99 triệu đồng, iPhone 17e lên mức 21,99 triệu đồng và phiên bản iPhone Air 256 GB có giá vọt lên tới 34,99 triệu đồng. Cả ba mẫu máy này đều được điều chỉnh tăng tới 4 triệu đồng và biên độ tăng sẽ càng nới rộng đối với các phiên bản có bộ nhớ lưu trữ cao hơn.

4 mẫu iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air tăng giá từ 2 - 4 triệu đồng mỗi máy

Tại hệ thống các đại lý ủy quyền chính thức (AAR), phần lớn thị trường đã nhanh chóng cập nhật theo bảng giá mới, dù một vài đơn vị vẫn đang nỗ lực duy trì mức giá thấp hơn từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng tùy vào từng model cụ thể. Song song với đó, Apple đã chính thức gỡ bỏ hai mẫu máy cao cấp là iPhone 17 Pro và 17 Pro Max khỏi hệ thống bán hàng để nhường chỗ cho dòng sản phẩm iPhone 18 Pro.

Bước đi được trang TechCrunch đánh giá là "khá bất thường" này không chỉ gói gọn tại Việt Nam mà còn diễn ra đồng loạt trên quy mô quốc tế. Thay vì giảm giá các thế hệ máy cũ để kích cầu như thông lệ nhiều năm qua, hãng công nghệ Mỹ đã tăng thêm 100 USD vào giá khởi điểm của cả bốn mẫu iPhone đời cũ tại thị trường nội địa, tương đương mức tăng khoảng 2,6 triệu đồng.

Mức giá tăng đột ngột của các mẫu iPhone đã ra mắt trên Apple Store Online

Sự điều chỉnh này đưa giá iPhone 16 từ 699 USD lên 799 USD, iPhone 17e từ 599 USD lên 699 USD, iPhone 17 từ 799 USD lên 899 USD và đặc biệt là bản iPhone Air đã leo lên mức 1.099 USD. Tại một số khu vực khác trên thế giới, điển hình như thị trường Ấn Độ, mức giá bán lẻ thậm chí còn bị đẩy lên cao hơn tới 20,5% so với giai đoạn trước đó.

Theo lý giải từ các chuyên trang công nghệ, động thái đi ngược truyền thống này bắt nguồn từ áp lực chi phí linh kiện không ngừng gia tăng, đặc biệt là chip nhớ DRAM và NAND đang chịu sức ép khổng lồ từ nhu cầu phục vụ các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Cựu CEO Apple Tim Cook từng ví tình trạng khan hiếm chip nhớ hiện nay như một "trận lũ trăm năm có một" và nhấn mạnh rằng bản thân ông chưa từng chứng kiến bất kỳ hiện tượng nào tương tự trong suốt 40 năm làm việc. Việc các tập đoàn công nghệ chạy đua rót hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI đã khiến nguồn cung bán dẫn trở nên cực kỳ eo hẹp.

Theo số liệu của đơn vị nghiên cứu thị trường TrendForce, giá linh kiện chip nhớ dung lượng 256 GB đã tăng phi mã gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến Apple không còn khả năng tự gánh chịu toàn bộ chi phí và buộc phải điều chỉnh lại chiến lược định giá sản phẩm.

Nguyên nhân cho đợt tăng giá bất thường này được cho là biến động dữ dội từ chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Sự đắt đỏ của chuỗi cung ứng cũng phản ánh trực tiếp lên mức giá niêm yết của các thiết bị vừa được Apple giới thiệu vào ngày 9/9 tại Mỹ. Cụ thể, hai mẫu máy đầu bảng là iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ghi nhận mức giá khởi điểm đắt hơn 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm ra mắt năm ngoái. Trong khi đó, dòng điện thoại màn hình gập hoàn toàn mới mang tên iPhone gập Duo được hãng ấn định mức giá bán từ 1.999 USD. Đối với những người dùng muốn chờ đợi phiên bản phổ thông hơn, dòng iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến phải đến mùa xuân năm 2027 mới chính thức lộ diện với mức giá được dự báo có nguy cơ tiếp tục tăng thêm từ 10% đến 20%.