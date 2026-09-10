Người khen, kẻ chê sau khi iPhone Duo ra mắt: Thiết kế mới lạ, nhưng chưa làm hài lòng tất cả!

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple tạo ấn tượng nhờ thiết kế hoàn toàn mới, màn hình lớn 7,6 inch và cách iOS được tối ưu cho nhiều tư thế sử dụng. Tuy nhiên, mẫu iPhone đầu tiên của Apple cũng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt khi ở trạng thái gập và mức giá cao.

Thiết kế mới lạ, nhưng chưa làm hài lòng tất cả

Một trong những điểm thú vị nhất của iPhone Duo là cảm giác về thiết kế thay đổi khá nhiều tùy trạng thái sử dụng. Khi mở ra, màn hình 7,6 inch cùng tỷ lệ 1,4:1 mang đến không gian hiển thị rộng, phù hợp cho đa nhiệm, xem nội dung và đọc văn bản.

The Verge cho rằng kiểu dáng “passport” của Duo khá nhỏ gọn khi cầm, trong khi một số thành viên trong đội ngũ đánh giá còn cho rằng thiết bị có thể khiến iPad mini trở nên ít cần thiết hơn trong một số trường hợp.

(Ảnh: The Verge)

Trên Facebook, Reddit hay Threads phản ứng của cư dân mạng cũng khá trái chiều. Một bộ phận người dùng dành lời khen cho kiểu dáng mỏng, màn hình lớn và cách Apple tối ưu giao diện cho thiết bị gập. “Thấy hay nhất là Apple thay đổi giao diện để phù hợp với thiết kế gập. Icon báo sóng, Wi-Fi và pin cũng được làm mới, trông gọn hơn. Viền màn hình trong mỏng, có màu gold như iPhone Air nữa thì đẹp rồi”, người dùng Huy Dương bình luận.

Ở chiều ngược lại, không ít người vẫn chưa thể làm quen với ngoại hình của iPhone Duo, đặc biệt là tỷ lệ máy khi gập lại. WSJ nhận xét thiết bị dày và nặng hơn một số đối thủ, đồng thời việc sử dụng bằng một tay có thể không thuận tiện, đặc biệt với người có bàn tay nhỏ. Màn hình ngoài 5,4 inch cũng yêu cầu người dùng làm quen với tỷ lệ mới.

iPhone Duo nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng. Một số người ấn tượng với thiết kế mỏng, màn hình lớn và giao diện được tối ưu cho kiểu dáng gập, trong khi không ít ý kiến cho rằng ngoại hình khi gập lại khá lạ mắt, khó làm quen. (Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Một số bình luận trên Reddit cũng cho rằng máy hơi rộng khi gập, trong khi có người thích thiết kế của Galaxy Z Fold hơn. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng kiểu dáng giống hộ chiếu lại tạo ra tỷ lệ màn hình bên trong hợp lý hơn khi mở, đặc biệt cho đọc nội dung và đa nhiệm.

Ngoài thiết kế, mức giá khởi điểm 1.999 USD là một trong điểm gây những tranh luận nhất của iPhone Duo. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, không ít người cho rằng số tiền này quá cao cho một chiếc điện thoại, dù thiết bị mang đến thiết kế gập hoàn toàn mới. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng đây là mức giá khó tránh khỏi với một sản phẩm sở hữu công nghệ và thiết kế hoàn toàn mới của Apple.

(Ảnh: The Verge)

Một số bình luận hài hước cho rằng số tiền này có thể dùng vào những lựa chọn thực tế hơn: “Mua được con SH chở người yêu đi dạo”, trong khi người khác cho biết: “Đợi xuống còn 10 triệu thì mua”. Có người lại nhận xét ngắn gọn: “Bên cong bên thẳng, nhìn xấu, khó tiêu hóa quá”.

Điểm cộng lớn nằm ở độ hoàn thiện

Nếu thiết kế tổng thể còn gây tranh luận, cách Apple xử lý màn hình và bản lề lại nhận được nhiều lời khen.

Trải nghiệm thực tế ban đầu từ The Verge cho thấy bản lề của Duo hoạt động mượt, trong khi nếp gập gần như không thể cảm nhận bằng tay. Màn hình trong có lớp hoàn thiện matte giúp hạn chế phản chiếu và khiến nếp gập khó nhận thấy hơn. Thiết bị cũng đạt chuẩn IP68, một điểm đáng chú ý đối với smartphone màn hình gập.

MacRumors cũng nhận xét nếp gập vẫn có thể nhìn thấy trong một số điều kiện ánh sáng, nhưng Apple đã làm khá tốt trong việc khiến nó ít gây chú ý hơn. Lớp nano-texture vừa giảm chói vừa tạo cảm giác bề mặt phẳng hơn khi sử dụng.

Tom’s Guide thậm chí đánh giá trải nghiệm ban đầu của iPhone Duo rất tích cực, đặc biệt ở cách thiết bị chuyển đổi liền mạch giữa dạng điện thoại và máy tính bảng. Trang này cho rằng phần mềm được hoàn thiện tốt và trải nghiệm tổng thể khá “mượt”, dù máy vẫn dày và nặng hơn kỳ vọng.

Chưa hoàn hảo, nhưng rõ ràng là một chiếc iPhone rất khác

Một điểm được cộng đồng đánh giá cao là Apple không chỉ làm một chiếc iPhone có thể gập, mà còn thiết kế lại cách iOS hoạt động trên màn hình mới.

iPhone Duo có thể chạy hai ứng dụng cạnh nhau, mở hai phiên bản của cùng một ứng dụng và lưu các cặp ứng dụng để truy cập nhanh. Khi gập máy ở nhiều góc độ khác nhau, giao diện cũng tự thay đổi để phù hợp với tư thế sử dụng.

(Ảnh: Gizmodo)

Đáng chú ý, iPhone Duo có thể đặt ở chế độ dựng đứng hoặc gập một phần để xem nội dung, trong khi iOS tự động dịch chuyển các thành phần giao diện khỏi khu vực nếp gập nhằm giúp thao tác dễ hơn. Đây là phần khiến trải nghiệm Duo có sự khác biệt rõ rệt so với việc chỉ đơn giản “gập đôi” một chiếc smartphone thông thường.

Nhìn vào những phản ứng đầu tiên, iPhone Duo chưa phải sản phẩm nhận được sự đồng thuận tuyệt đối về thiết kế. Khi gập lại, tỷ lệ rộng và hình dáng khác biệt khiến một bộ phận người dùng cần thêm thời gian để làm quen. Nhưng khi mở ra, màn hình lớn, độ mỏng, bản lề và cách iOS thích ứng lại tạo ra sức hút đáng kể.

Điểm đáng nói là Apple không cố biến Duo thành một chiếc iPhone thông thường có thêm khả năng gập. Hãng đang xây dựng một trải nghiệm mới, nằm giữa smartphone và máy tính bảng, nhưng vẫn giữ lại những yếu tố quen thuộc của iPhone.

Vì vậy, câu hỏi với iPhone Duo có lẽ không còn đơn giản là “đẹp hay xấu”. Với một thiết bị có thiết kế hoàn toàn mới, điều đáng chú ý hơn là Apple có đủ khả năng khiến người dùng quen với một hình dáng iPhone mới và muốn sử dụng nó mỗi ngày hay không!