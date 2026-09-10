"Xe máy điện SH" xuất hiện tại Việt Nam: Phanh ABS, khóa NFC, pin Li-ion, giá hơn 30 triệu

Vừa mới đây, một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới đã xuất hiện tại Việt Nam và thu hút nhiều sự quan tâm. Mẫu xe máy điện này mang một số đường nét, chi tiết, cũng như tem chữ SH có thiết kế gợi nhớ đến mẫu xe tay ga SH của Honda.

Trên thực tế, đây là một sản phẩm demo của đơn vị tham gia triển lãm nhằm giới thiệu tới đối tác. Mẫu xe máy điện này được đặt tên là TN-B5.

Một góc gian hàng của đơn vị trưng bày.

Xét về kiểu dáng, mẫu xe máy điện TN-B5 mang dáng vẻ nhỏ gọn của một mẫu xe máy số. Thiết kế của xe nhìn chung gợi vẻ hiện đại, lịch lãm. Khác với xe sử dụng động cơ đốt trong, khu vực vốn đặt động cơ và hộp số đã được thay bằng pin. Đại diện đơn vị triển lãm cho biết xe đang trang bị pin Li-ion, song không đề cập cụ thể về quãng đường tối đa mỗi lần sạc cũng như thời gian sạc.

Ở đầu xe, TN-B5 cũng gây ấn tượng với cụm đèn LED toàn bộ, gồm các dải LED nhận diện ban ngày (DRL) và 2 bóng LED Projector.

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều dải LED ban ngày cùng 2 bóng LED Projector.

Mẫu xe trưng bày này đang được trang bị nhiều tính năng rất hiện đại đối với một mẫu xe máy thuộc phân khúc phổ thông. Có thể thấy xe trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và sau; riêng bánh trước có vành xung phục vụ hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ở bánh sau, xe trang bị động cơ điện in-hub, hệ thống phuộc có bình dầu phụ.

Không chỉ vậy, xe còn có bảng đồng hồ điện tử hoàn toàn, đi kèm một màn hình phụ. Ở cùm điều khiển bên trái, xe không chỉ trang bị nút Passing (tín hiệu nháy đèn pha để cảnh báo), mà còn được trang bị cùm điều khiển tính năng Ga tự động - Cruise Control. Ở cùm điều khiển bên phải, xe còn có nút bật đèn nháy khẩn cấp (đèn Hazzard).

Mẫu xe máy điện này có cụm nút điều khiển tính năng ga tự động.

Ở dưới yên, xe có 2 hộc đồ; hộc đồ chính có thể chứa pack pin phụ, hộc đồ phụ ở phía sau đủ lớn để mang theo thiết bị sạc. Đáng chú ý, xe còn có một hộc đồ phụ ở phía trước, đi kèm cổng sạc USB-A.

Yên xe cũng là một chi tiết đáng chú ý khi được thiết kế với đệm lưng cho người lái. Đệm yên cũng được làm dày dặn với chất liệu bề mặt chống nước và bám dính, đảm bảo người ngồi có sự thoải mái tối đa.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là cụm khóa xe. Dù trang bị khóa điện cơ khí, xe còn có tính năng mở khóa bằng thẻ NFC.

Xe đang trang bị một pack pin phụ trong cốp chính dưới yên.

Mẫu xe máy điện TN-B5 đang được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026). Mẫu xe được mang tới để giới thiệu về định hướng hoạt động của đơn vị tham gia triển lãm.

Cụ thể hơn, đơn vị này tham gia chuỗi sản xuất xe máy điện trong vai trò nhà cung cấp, chuyên cung cấp, sản xuất, lắp ráp linh kiện hoặc cụm linh kiện cho các đơn vị khác để sản xuất xe máy điện hoàn chỉnh. Giải thích một cách ngắn gọn, đơn vị này hoạt động như một "hậu phương" cho các hãng xe hoặc nhà sản xuất xe hoàn chỉnh.

TN-B5 không phải mẫu xe thương mại, được trưng bày nhằm minh họa hoạt động của đơn vị tham gia triển lãm.

Mẫu xe TN-B5 không phải sản phẩm được thương mại hóa, được trưng bày dưới dạng sản phẩm hoàn thiện mang mục đích minh họa thiết kế cũng như hoạt động của các cụm linh kiện mà đơn vị này sẵn sàng cung cấp cho đối tác. Phần tem chữ SH trên xe không hoàn toàn trùng khớp với thiết kế tem xe SH do Honda sản xuất; phần tem chữ này có thể chỉ để minh họa vị trí gắn tên xe.

Nếu đưa ra thị trường, đại diện đơn vị trưng bày cho rằng xe có thể có giá trên 30 triệu đồng; tuy nhiên, mức giá này hoàn toàn không cố định mà có thể thay đổi tùy theo trang bị.