Công an khám xét công ty của giang hồ Linh ‘Lùn’ ở Thanh Hóa

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh (SN 1987, tức Linh “Lùn”) - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang, có địa chỉ tại phường Đông Quang.

Theo công an, Linh từng có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa như: Đỗ Xuân Hùng (Hùng “Máu”), Bùi Quốc Đạt (Đạt “Ma”), Bùi Quốc Ý (Ý “Ẻng”), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần Đèn”), Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”).

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý chuyên án.

Năm 2011, Linh là một trong những đối tượng tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương (phường Hạc Thành) và bị TAND TP Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, năm 2018, Linh hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay lãi. Nhận thấy việc làm ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật, Linh chuyển hướng kinh doanh, thành lập Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang chuyên hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí như “Trâu ngon 36”, câu lạc bộ bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV…

Quá trình điều tra, công an phát hiện công ty của Linh có dấu hiệu trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Để tạo ra một hệ thống sổ sách “đẹp” trên giấy tờ, Linh và các đối tượng khác sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập công ty khác để xuất hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào, đầu ra của hàng hóa, dịch vụ; kê khai khống nhân công nhằm đẩy chi phí doanh nghiệp lên cao, qua đó làm giảm số thuế phải nộp.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh.

Công an xác định trong báo cáo tài chính năm 2024, Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang do Linh làm chủ đã kê khai 65 lao động có hợp đồng và được trả lương. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy nhiều trường hợp được kê khai nhưng không hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, không được công ty chi trả tiền lương.

Trên giấy tờ, sổ sách, công ty của Linh đã kê khai chi trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương cho những người có tên trong danh sách. Tuy nhiên, khi được xác minh, những người này đều khai báo không biết, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại công ty.

Ngoài vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xác minh với Bùi Công Đức và Nguyễn Thị Lộc (vợ Đức) - Công ty Cổ phần TMXD Đức Lộc. Chỉ riêng năm 2025, Công ty Đức Lộc đã kê khai 89 lao động có hợp đồng và được chi trả tiền lương. Tuy nhiên, qua xác minh, nhiều người có tên trong danh sách không làm việc thực tế tại doanh nghiệp và không được chi trả tiền lương như kê khai.

Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 26 công dân có tên trong danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Công ty Đức Lộc. Theo hồ sơ doanh nghiệp kê khai, tổng số tiền lương chi trả cho những người này hơn 3,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người được xác minh đều khai báo không biết, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại Công ty Đức Lộc.

Công an xác định Công ty Đức Lộc có dấu hiệu sử dụng chi phí nhân công khống để giảm nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế hơn 600 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ việc.