Hàng trăm UAV xuất hiện ở khu vực cấm bay Tân Sơn Nhất

Thông tin trên được đại diện Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, TPHCM thông tin tại Hội nghị về công tác bảo đảm an toàn hoạt động bay dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận do Cảng vụ hàng không miền Nam tổ chức ngày 10/9.

Thêm nhiều dạng nguy cơ uy hiếp an toàn bay

Ông Đoàn Văn Minh - Phó trưởng phòng Giám sát an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam - cho biết tình hình các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay vẫn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu tổng hợp của Cảng vụ Hàng không miền Nam, năm 2024 ghi nhận 34 trường hợp. Con số này tăng lên 43 trường hợp trong năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 26,5%.

Từ ngày 1/1-4/9/2026, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận 32 trường hợp. Theo ông Minh, số liệu này cho thấy các vụ việc liên quan đến an toàn hoạt động bay chưa có dấu hiệu giảm.

Kíp trực Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất tổ chức điều hành hoạt động bay. Ảnh: Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh số lượng vụ việc, cơ cấu các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay cũng đang có sự thay đổi.

Nếu trong năm 2024, các vụ việc nổi bật chủ yếu liên quan đến tia laser, UAV, drone, flycam thì trong năm 2026, nhiều dạng nguy cơ khác tiếp tục xuất hiện, trong đó có diều, bóng bay và pháo hoa. Riêng 32 vụ việc được ghi nhận từ đầu năm đến ngày 4/9/2026 gồm 13 vụ liên quan đến chiếu laser, 8 vụ diều, 4 vụ bóng bay, 3 vụ UAV, 3 vụ vật thể bay khác và 1 vụ bắn pháo hoa.

Như vậy, chiếu laser hiện vẫn là nguy cơ được ghi nhận nhiều nhất, chiếm hơn 40% tổng số vụ việc trong thời gian trên. Tuy nhiên, sự xuất hiện đồng thời của nhiều loại vật thể, thiết bị bay và hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến vùng trời cho thấy nguồn nguy cơ đối với hoạt động bay ngày càng đa dạng.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Trường Long, Phó Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, cho biết tình trạng sử dụng UAV trái phép trong khu vực đường bay diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh, an toàn hàng không.

Từ ngày 27/8-8/9, qua hệ thống giám sát, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện 227 UAV hoạt động trong khu vực cấm, hạn chế bay. Qua phối hợp truy xét, công an xác minh 40 vụ với 64 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị; 158 trường hợp còn lại đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một người sử dụng Facebook nhận sửa chữa, mua bán UAV và cung cấp dịch vụ mở khóa giới hạn độ cao, vùng cấm bay. Công an đã phối hợp điều tra, phát hiện thêm 5 đối tượng, thu giữ 31 thiết bị UAV.

Theo Thượng tá Long, thời gian đầu triển khai, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 25-30 vụ UAV mỗi ngày, đến ngày 8/9 giảm còn khoảng 8 vụ.

Máy bay tại cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Đại diện Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho rằng cần xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ vùng cấm, hạn chế bay và trách nhiệm khi sử dụng UAV.

Phòng ngừa ở các điểm "nóng"

Ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam - cho biết tình hình an toàn hàng không tại Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận vẫn còn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ từ bên ngoài hoạt động hàng không dân dụng. Trong đó, tình trạng chiếu đèn laser vào tàu bay, thả các vật thể bay và hoạt động của thiết bị bay không người lái tại khu vực cấm bay, hạn chế bay là những nguy cơ đáng lưu ý.

Ông Mậu cho biết, thời gian qua đã ghi nhận một số vụ việc liên quan đến vật thể bay và thiết bị bay tại khu vực lân cận sân bay. Những hoạt động này có khả năng trực tiếp uy hiếp an toàn bay, gây gián đoạn công tác điều hành bay.

Ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam - phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam, thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp bách phải có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đột phá hơn nhằm kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

“Các hành vi vi phạm nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay”, ông Mậu nhấn mạnh và cho rằng việc bảo đảm an toàn hàng không không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành hàng không mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, thống nhất quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin theo hướng nhanh, đồng bộ, đồng thời phân định rõ chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của từng đơn vị, phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Cảng vụ Hàng không miền Nam đã công bố danh sách một số khu vực cần tăng cường phòng ngừa các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay như thả diều, sử dụng UAV, bóng bay và bắn pháo hoa. Các địa bàn được lưu ý gồm Vạn Phúc City, Thạnh Lương, Tây Thạnh, Bình Hưng Hòa, khu vực gần AEON Mall Tân Phú, chân cầu Thủ Thiêm, The Global City, Thảo Điền, khu vực gần Khu công nghiệp Tân Bình, Hồ Đá và Đại học Quốc gia TPHCM.

Cảng vụ Hàng không miền Nam kiến nghị TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về an toàn hàng không tại khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh và những địa điểm thường xuyên tổ chức sự kiện, nhất là các khu vực nằm gần đường bay.

Đối với các chương trình sử dụng laser, đèn công suất lớn, cơ quan chức năng khi cấp phép cần xem xét kỹ vị trí tổ chức, hướng chiếu, công suất thiết bị và khoảng cách đến khu vực hoạt động bay, nhằm hạn chế nguy cơ gây ảnh hưởng đến tàu bay và bảo đảm an toàn khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.