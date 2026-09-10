Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông: Không để chậm tiến độ thi công sau khi đã bàn giao mặt bằng

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến đến các xã, phường liên quan.

Nhiều kết quả rõ nét

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều công trình hạ tầng chiến lược.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Đến nay, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Thành phố hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, như: Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô; dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với tuyến đường 70; dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh; Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân); dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam (Vĩnh Hưng, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai).

Ngày 29-6-2026 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng thêm tuyến đường 40m phía Bắc khu đô thị Nam Thăng Long (phường Phú Thượng).

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Nhiều dự án đang đạt tiến độ giải phóng mặt bằng cao. Cụ thể: Đường Vành đai 2,5 đoạn từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long (trên địa bàn phường Xuân Đỉnh) đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư; đường Vành đai 2,5 đoạn từ Khu đô thị Ciputra khu đô thị Nam Thăng Long đến đường An Dương Vương (phường Phú Thượng) đang được báo cáo UBND thành phố thực hiện dự án theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để kịp tiến độ thông tuyến toàn bộ đường Vành đai 2,5 dịp 10-10-2026.

Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt khoảng 99,8% khối lượng giải phóng mặt bằng; Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai cũng đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, quan trọng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.

Cụ thể: Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẻ Quạt (phường Khương Đình), cam kết hoàn thành trong quý IV-2026...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Vương

Dự án bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) hiện nay, đã có 125 hộ/164 hộ ký biên bản bàn giao mặt bằng. Phường đã phá dỡ, bàn giao chủ đầu tư 65 công trình.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã rà soát tiến độ từng dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng; báo cáo việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến và kết quả rõ rệt. Đặc biệt, cách thức tổ chức thực hiện nhiều địa phương có những cách làm hay, được nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố.

“Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng không còn là điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án”, đồng chí Bùi Duy Cường nhấn mạnh.

Liên quan đến việc di chuyển các công trình ngầm nổi, điện chiếu sáng, viễn thông, nước sạch, thành phố đã chỉ đạo rất rõ và giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp các địa phương, chủ tư, các ban dự án phải sát sao, cụ thể từng dự án, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Về quỹ tái định cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, tổng hợp để phục vụ thiết lập, cải tạo các khu chung cư cũ. Trong đó, yêu cầu các khu tái định cư phải thuận tiện, gần các khu trung tâm để bảo đảm không xáo trộn đời sống người dân.

Không để tình trạng chậm trễ thi công

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Từ thực tiễn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông nêu điển hình Dự án bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ) do phường Ô Chợ Dừa triển khai. Đây là dự án có quy mô không lớn nhưng phức tạp, phường đã đồng bộ triển khai công tác giải phóng mặt bằng và đạt kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, kết quả trên có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền phường Ô Chợ Dừa trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, hiện nay nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, song tiến độ thi công ở một số dự án còn chậm. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải báo cáo rõ nguyên nhân. Nhất là những khó khăn về cơ chế, đơn giá, vật liệu xây dựng và các vấn đề phát sinh để thành phố kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

“Không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ nhưng không báo cáo, làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển chung của thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu.

Đối với chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về quỹ đất phục vụ tái định cư. Việc bố trí các khu tái định cư phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng, hiện đại, thuận tiện về giao thông, ưu tiên phục vụ nhiệm vụ tái thiết đô thị tại các khu chung cư cũ trên địa bàn 4 quận nội thành cũ.