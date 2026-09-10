Hà Nội: Người dân dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho dự án bãi đỗ xe Vành đai 1
Những ngày đầu tháng 9, tại khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, nhiều hộ dân đang khẩn trương thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng triển khai dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa.
Dải đất nằm trong phạm vi dự án đang được phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Tại một số vị trí trên đường La Thành, khu vực thu hồi đất đã được rào chắn, khoanh vùng, phương tiện giao thông được hạn chế nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thi công.
Không khí khẩn trương hiện rõ tại những căn nhà nằm trong diện phải di chuyển. Máy móc liên tục được huy động để phá dỡ các công trình đã hoàn tất bàn giao.
Nhiều căn nhà được tháo dỡ gần như toàn bộ, để lại những khoảng đất trống giữa khu dân cư đông đúc.
Các hộ dân tranh thủ đóng gói đồ đạc, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới. Một số hộ kinh doanh trên đường La Thành cũng nhanh chóng chuyển hàng hóa, tìm địa điểm mới để tiếp tục hoạt động.
Đã gắn bó và sinh sống gần 9 năm với căn nhà chưa đầy 30m² tại con ngõ trên đường La Thành, chị Nguyễn Thương Huyền cho biết, khi biết căn nhà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, gia đình chị chủ động thu xếp đồ đạc, thực hiện di chuyển theo kế hoạch.
“Gắn bó nhiều năm nên khi chuyển đi cũng có nhiều cảm xúc, nhưng gia đình xác định đây là chủ trương chung để triển khai dự án. Chúng tôi đã thu dọn tài sản, bàn giao nhà đúng kế hoạch và thuê một địa điểm gần đây để tiếp tục kinh doanh đồ thể thao”, chị Nguyễn Thương Huyền chia sẻ.
Cũng thực hiện di dời theo kế hoạch, một người dân đã sinh sống lâu năm tại khu vực cho biết, việc tháo dỡ căn nhà là quyết định không dễ dàng, bởi đây là nơi gia đình gắn bó trong thời gian dài. Tuy nhiên, trước yêu cầu chỉnh trang đô thị và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, gia đình đã chủ động phối hợp với chính quyền.
“Nhà đã gắn bó với gia đình nhiều năm, nên lúc tháo dỡ cũng tiếc. Song chúng tôi hiểu khi dự án hoàn thành, khu vực sẽ có thêm chỗ đỗ xe, cây xanh và cảnh quan khang trang hơn. Gia đình thống nhất thực hiện đúng phương án, thu dọn tài sản và bàn giao mặt bằng để dự án triển khai thuận lợi”, người dân này cho hay.
Trong quá trình các hộ dân di chuyển, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa có mặt tại hiện trường, hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng.
Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, dự án có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức. Thành phố dự kiến bố trí 151 suất đất tái định cư tại khu GS1, phường Thượng Cát và 151 căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô. Đến nay, phường đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và công khai 166/166 phương án bồi thường. Hai tổ chức và 3 hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch; 24 hộ đã tháo dỡ cửa hoặc mái nhà; 40 hộ đã ký biên bản bàn giao nhưng chưa di chuyển thực tế.
Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 6.803m², tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình gồm bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.
Khu đất được hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Việc đầu tư công trình nhằm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cảnh quan sau khi tuyến đường hoàn thiện. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2027, bổ sung quỹ đỗ xe, tạo thêm không gian cây xanh, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị dọc tuyến Vành đai 1.
Theo Duy Khánh
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
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