Hà Nội: Người dân dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho dự án bãi đỗ xe Vành đai 1

Cũng thực hiện di dời theo kế hoạch, một người dân đã sinh sống lâu năm tại khu vực cho biết, việc tháo dỡ căn nhà là quyết định không dễ dàng, bởi đây là nơi gia đình gắn bó trong thời gian dài. Tuy nhiên, trước yêu cầu chỉnh trang đô thị và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, gia đình đã chủ động phối hợp với chính quyền.