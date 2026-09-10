‘Ông lớn’ Thái Lan đề xuất đầu tư khu công nghiệp 105 triệu USD, quy mô 400 ha tại thành phố cảng lớn nhất miền Trung

Chiều 9/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA và đoàn công tác đến nghiên cứu đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn WHA báo cáo với lãnh đạo thành phố về quá trình nghiên cứu, đề xuất đầu tư một số dự án tại Đà Nẵng, trong đó trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng.

Theo định hướng được UBND thành phố phê duyệt, Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng được phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như công nghiệp ô tô, cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, y tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics và các ngành nghề thân thiện với môi trường.

Dự án có quy mô khoảng 400 ha, được thực hiện tại địa bàn xã Thăng Bình và xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.709 tỷ đồng, tương đương 105 triệu USD.

Theo đề xuất, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự kiến 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chào mừng lãnh đạo Tập đoàn WHA đến Đà Nẵng nghiên cứu đầu tư, đồng thời khẳng định thành phố rất quan tâm, mong muốn các tập đoàn lớn, có năng lực đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển, nhất là công nghiệp công nghệ cao.

Tập đoàn WHA nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng quy mô khoảng 400 ha, tổng vốn dự kiến 2.709 tỷ đồng (Ảnh: UBND thành phố Đà Nẵng)

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để Tập đoàn WHA sớm hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và triển khai dự án.

Đồng thời, các sở, ban, ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị công tác thu hồi đất, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Tập đoàn WHA chủ động chuẩn bị nguồn lực, đẩy nhanh các quy trình đầu tư, triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, phấn đấu sớm đưa dự án vào hoạt động.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; đồng thời đề nghị Tập đoàn WHA cử đầu mối phối hợp thường xuyên với thành phố trong quá trình triển khai.

Đà Nẵng được biết đến là một thành phố cảng lớn nhất miền Trung với lọat hệ thống cảng biển nước sâu: Cảng Tiên Sa, Cảng Liên Chiểu, Cảng Chu Lai, Cảng Kỳ Hà và Cảng Trường Hải, tạo trục logistics kết nối từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ và điểm đầu của các tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.



