Đã đóng BHXH bắt buộc 20 năm 9 tháng, người lao động 55 tuổi nên chốt sổ chờ nhận lương hưu hay tiếp tục tham gia? Cơ quan BHXH trả lời

Cụ thể, bà Lê Thị Dạ Hương (Đà Nẵng) sinh năm 1971, đóng BHXH bắt buộc được 20 năm 9 tháng. Bà Hương hỏi, bà có nên chốt BHXH để chờ nhận lương hưu hay tiếp tục đóng BHXH? Nếu tiếp tục đóng BHXH thì đóng theo hình thức, phương thức nào, mức đóng ra sao?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Điều 64 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu đã nêu rõ:

"1. Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, g, h, i, k, l, m và n khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đối tượng quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao".

Bà Lê Thị Dạ Hương sinh năm 1971, có thời gian tham gia BHXH bắt buộc được 20 năm 09 tháng. Căn cứ các quy định nêu trên thì bà Hương đủ điều kiện về thời gian tham gia đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

Tuy nhiên, theo quy định lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ) thì bà chưa bảo đảm điều kiện về tuổi đời để được giải quyết hưởng lương hưu.

Do bà không cung cấp thông tin về tháng sinh, nên chúng tôi chỉ cung cấp tuổi nghỉ hưu của lao động nữ sinh năm 1971 trong điều kiện lao động bình thường là từ tháng 10/2028 đến tháng 01/2030.

Vì vậy bà nên căn nhắc việc đóng tiếp để tỉ lệ hưởng lương hưu của bà sẽ tăng thêm (mỗi năm đóng BHXH sẽ tăng 2%) giúp an sinh tuổi già được nhiều hơn.

Ảnh: Báo Chính Phủ

Có thể tham gia BHXH tự nguyện và lựa chọn mức đóng

Trường hợp bà tiếp tục tham gia BHXH mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31, khoản 2 Điều 32, Điều 36 Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP, bà được lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện, thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng; mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập do bà lựa chọn.

Bà có thể lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc các phương thức đóng khác theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện thì bà được hưởng mức hỗ trợ theo quy định.

Bà có thể đến các điểm thu BHXH, BHYT tại địa phương (thường là UBND phường, Bưu điện hoặc các tổ chức dich vụ thu ) nơi cư trú để làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện (vào trang thông tin điện tử BHXH thành phố Danang.baohiemxahoi.gov.vn, chọn "BHXH thành phố Đà Nẵng: Công bố công cụ tra cứu điểm thu, nhân viên thu BHXH, BHYT - Minh bạch thông tin - thuận tiện cho người dân" để lựa chọn đúng nhân viên điểm thu thuận tiện nhất cho mình).