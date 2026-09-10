Gần 18 tỷ USD đổ vào điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu VN: Một ngành kinh tế mũi nhọn tăng hơn 200%

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chảy mạnh vào địa bàn. Điều này càng khẳng định vị thế của Bắc Ninh là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh cấp mới cho 234 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 1,08 tỷ USD. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 194 dự án FDI đang hoạt động với số vốn đăng ký tăng thêm là 2,1 tỷ USD.

Tính chung cả vốn cấp mới và vốn điều chỉnh tăng thêm, Bắc Ninh đã thu hút 3,2 tỷ USD vốn FDI. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2026, tỉnh cấp mới 24 dự án FDI với số vốn 66 triệu USD và điều chỉnh bổ sung vốn cho 22 dự án FDI với số vốn tăng thêm 394,3 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư quy đổi bao gồm cả dự án trong nước và FDI của tỉnh đạt trên 17,69 tỷ USD, riêng tháng 8 đạt 3,79 tỷ USD.

Dòng vốn FDI chủ yếu tập trung ở các ngành công nghiệp mũi nhọn như: Sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, linh kiện điện tử với mức tăng 201,47% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất của khu vực FDI ước đạt 2,089 triệu tỷ đồng, tăng 18,11% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2026 tăng 22,15% so với cùng kỳ và lũy kế 8 tháng tăng 20,21%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm xấp xỉ đạt 152,5 tỷ USD, gấp 1,36 lần cùng kỳ. Riêng giá trị xuất khẩu đạt trên 75,48 tỷ USD, tăng 31,84% so với cùng kỳ và tiếp tục giữ vị trí đứng đầu cả nước, trong khi giá trị nhập khẩu ước đạt 77,07 tỷ USD.

Đến nay, Bắc Ninh đã thu hút hơn 3.500 dự án FDI từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký khoảng 50 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Amkor và Goertek đã lựa chọn Bắc Ninh làm địa điểm đầu tư, sản xuất, góp phần củng cố vị thế của địa phương trong bản đồ công nghiệp và FDI của Việt Nam.

Để duy trì sức hút và nâng cao hiệu quả dòng vốn FDI, Bắc Ninh đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để vận hành chính thức mô hình thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026, đồng thời nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi theo Luật Phát triển đô thị.

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, trong đó trọng tâm là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cùng hệ thống hạ tầng số và năng lượng tái tạo.

Song song với phát triển hạ tầng, Bắc Ninh tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến đất đai, đấu thầu và tài chính nhằm khơi thông nguồn lực. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch.

Tỉnh đồng thời chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp thu hút, tuyển dụng lao động và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn FDI đa quốc gia trên địa bàn.

Theo chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, từ nay đến hết năm 2026, Bắc Ninh định hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.