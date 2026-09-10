Ngỏ lời giúp VN xây nhà máy điện hạt nhân, DN nắm 96% điện của quê hương HLV Kim Sang Sik mạnh cỡ nào?

Trước Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 của Việt Nam sẽ sử dụng công nghệ do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Ngày 8/9, tại Seoul, Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường đã có buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) Kim Dong-cheol, về việc triển khai các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam cho biết, Việt Nam đang triển khai các bước chuẩn bị điều kiện để thực hiện các dự án điện hạt nhân. Hơn nữa, việc KEPCO và Petrovietnam ký kết các thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước hai nước cho thấy điện hạt nhân đang trở thành một lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 được giao cho Petrovietnam làm chủ đầu tư, công tác chuẩn bị mặt bằng đang được địa phương tích cực triển khai. Đến nay, khoảng 97,5% diện tích mặt bằng đã được giải phóng và phần còn lại dự kiến sớm hoàn thành, tạo điều kiện quan trọng để thúc đẩy tiến độ dự án trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án điện hạt nhân. Do đó, Petrovietnam kỳ vọng cùng đối tác có tiềm năng xây dựng phương án hợp tác hiệu quả, khả thi, có thể triển khai nhanh để báo cáo Chính phủ hai nước xem xét.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KEPCO Kim Dong-cheol. Ảnh: VGP

Về phía KEPCO, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Dong-cheol đánh giá cao những thông tin Petrovietnam chia sẻ, đồng thời cho rằng cuộc trao đổi giúp KEPCO hiểu rõ hơn định hướng và công tác chuẩn bị của Việt Nam đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KEPCO bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Petrovietnam nghiên cứu phương án triển khai hiệu quả Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Cùng với đó, KEPCO chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nhà máy điện hạt nhân Barakah tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác lâu dài, sự tin cậy giữa các đối tác và năng lực tổ chức triển khai đối với thành công của các dự án điện hạt nhân quy mô lớn.

Lãnh đạo Petrovietnam và KEPCO thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp nghiên cứu các phương án về công nghệ, đầu tư, tài chính; cũng như thúc đẩy sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan hai nước.

Đại diện lãnh đạo hai tập đoàn kỳ vọng việc kết hợp quyết tâm triển khai dự án của Việt Nam với kinh nghiệm, năng lực của KEPCO trong lĩnh vực điện hạt nhân sẽ thúc đẩy hợp tác năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Petrovietnam và KEPCO tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Trước đó, vào tháng 4/2026, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Petrovietnam và KEPCO đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, từ đó đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa hai tập đoàn năng lượng của Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, vào ngày 24/8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập, thay vì triển khai theo chủ trương đầu tư gộp ban đầu tại Nghị quyết 41/2009/QH12 năm 2009. Ba dự án thành phần bao gồm: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND tỉnh Khánh Hòa phụ trách; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do EVN làm chủ đầu tư; và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 do Petrovietnam làm chủ đầu tư.

KEPCO là doanh nghiệp sản xuất điện mạnh cỡ nào ở Hàn Quốc?

Nhà máy điện hạt nhân Wolsong của Hàn Quốc tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Ảnh: Getty Images

KEPCO là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1898, có trụ sở tại Naju, Hàn Quốc. Đây cũng là doanh nghiệp điện lực lớn nhất Hàn Quốc. KEPCO chịu trách nhiệm truyền tải, phân phối và phát triển các dự án điện gió, than và hạt nhân tại Hàn Quốc và nước ngoài, đồng thời cũng tham gia vào lĩnh vực đầu tư và bất động sản.

KEPCO hiện đang sở hữu hơn 20 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ phát điện, truyền tải, phân phối đến phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và giải pháp lưới điện thông minh. Tập đoàn này hiện đang cung cấp khoảng 96% sản lượng điện tại Hàn Quốc.

Cổ đông lớn nhất của Tập đoàn KEPCO là Chính phủ Hàn Quốc, với trên 50% cổ phần. Điều này cũng giải thích vì sao KEPCO thông qua các công ty con nắm giữ hầu hết sản lượng điện tại quốc gia này.

Trên thực tế, kể từ khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên bắt đầu vận hành thương mại vào năm 1978, Hàn Quốc đã liên tục xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Hơn nữa, việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển điện hạt nhân đã mang lại sự gia tăng về số lượng nhân lực làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân. Tính đến cuối năm 2025, Hàn Quốc đang vận hành 26 tổ máy, với tổng công suất 26 GW và sở hữu khoảng 36.000 nhân lực điện hạt nhân.