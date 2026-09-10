Đà Nẵng là điểm đến có tỷ lệ khách quay trở lại cao nhất Việt Nam

Ngày 9/9 Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ khách quốc tế quay lại cao nhất.

Theo đó, Tokyo (Nhật Bản) dẫn đầu danh sách, tiếp theo là Bangkok (Thái Lan), Bali (Indonesia), Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật Bản).

Đà Nẵng giữ vị trí thứ 6, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm trước, đồng thời đứng trên nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Kuala Lumpur (Malaysia), Fukuoka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan) và Johor Bahru (Malaysia).

Đoàn các KOLs châu Á tiếp tục quay lại Đà Nẵng năm 2026 với nhiều khám phá mới mẻ. Ảnh: Triều Phạm.

Không chỉ ghi dấu ấn trong Top 6 châu Á, Đà Nẵng còn là điểm đến có tỷ lệ khách quay trở lại cao nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, các vị trí tiếp theo thuộc về TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc.

Kết quả cho thấy sức hút của Đà Nẵng không chỉ nằm ở khả năng thu hút du khách trong lần đầu ghé thăm, mà còn ở những trải nghiệm đủ đa dạng để thôi thúc họ trở lại nhiều lần.

Theo Agoda, lợi thế về hạ tầng giao thông, khả năng tiếp cận thuận tiện cùng hệ thống dịch vụ và giải trí đa dạng là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của Đà Nẵng đối với khách du lịch.

Từ những bãi biển, không gian nghỉ dưỡng và nhịp sống đô thị hiện đại đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, ẩm thực và những không gian di sản đặc sắc, Đà Nẵng mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm khác nhau trong mỗi hành trình. Đây cũng là cơ sở để du khách có thể trở lại điểm đến nhưng vẫn tiếp tục khám phá những câu chuyện và trải nghiệm mới.

Cũng theo dữ liệu của Agoda, 6 tháng đầu năm 2026, ở cấp quốc gia, Việt Nam cũng nằm trong Top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, việc Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á, đồng thời dẫn đầu trong nước về tỷ lệ khách quay lại, tiếp tục cho thấy vị thế ngày càng nổi bật của thành phố trên bản đồ du lịch khu vực.

Đáng chú ý, đây không phải là tín hiệu tích cực duy nhất đối với sức hút của điểm đến. Trong các dữ liệu du lịch gần đây của Agoda, Đà Nẵng cũng thường xuyên xuất hiện trong nhóm những điểm đến được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam và ghi nhận sự quan tâm từ nhiều thị trường khách quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng hướng đến những trải nghiệm sâu hơn, đa dạng hơn và mang tính bản địa, tỷ lệ khách quay trở lại là một chỉ dấu tích cực cho khả năng duy trì sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến.

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến không chỉ đáng đến một lần, mà còn đủ nhiều trải nghiệm để du khách muốn trở lại và khám phá thêm.