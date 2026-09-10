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Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bắt đầu thu phí từ ngày 15/9

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau sẽ bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 15/9.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bắt đầu thu phí từ ngày 15/9

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chuẩn bị các điều kiện tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại hai dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Việc thu phí sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 15/9/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Chính thức thu phí từ ngày 15/9

Để chuẩn bị vận hành, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được yêu cầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của hệ thống thu phí; tổ chức vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử theo quy định. Chậm nhất ngày 12/9, hệ thống phải được đưa vào vận hành thử trên môi trường thử nghiệm.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng phải phối hợp với liên danh nhà thầu vận hành để kịp thời hiệu chỉnh thiết bị, phần mềm trong quá trình thử nghiệm; hoàn thành các công trình thiết yếu phục vụ vận hành như điện, nước sinh hoạt, phòng nghỉ và tổ chức đào tạo nhân lực.

Các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị và phần mềm thu phí được yêu cầu bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại tất cả các trạm từ ngày 15/9 để phối hợp xử lý sự cố, lỗi kỹ thuật phát sinh cho đến khi hệ thống hoạt động ổn định.

Việc đưa hai đoạn tuyến Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau vào thu phí tiếp tục mở rộng phạm vi thu phí đối với các tuyến cao tốc đầu tư bằng vốn nhà nước.

Trước đó, trong tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã tổ chức thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có 15 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông hoàn thành đưa vào thu phí, gồm các đoạn từ Mai Sơn - Quốc lộ 45 đến Phan Thiết - Dầu Giây. Theo số liệu được công bố, hệ thống thu phí trên các tuyến đã ghi nhận hơn 16 triệu lượt phương tiện, số tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc thu và nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 2.142 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng.

Theo PT

Báo Chính phủ

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