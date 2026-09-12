Mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên mới nhất
Không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông sẽ bị phạt bao nhiêu?
Câu hỏi 1/5: Mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên đối với xe máy là bao nhiêu? A. Từ 150.000 - 250.000 đồng B. Từ 4 - 6 triệu đồng C. Từ 6 - 8 triệu đồng D. Từ 3 - 5 triệu đồng
Đáp án đúng là: B. Từ 4 - 6 triệu đồng Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy không nhường đường cho xe ưu tiên bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng.
Câu hỏi 2/5: Mức phạt đối với ô tô khi không nhường đường cho xe ưu tiên là bao nhiêu? A. Từ 4 - 6 triệu đồng B. Từ 3 - 5 triệu đồng C. Từ 6 - 8 triệu đồng D. Từ 10 - 14 triệu đồng
Đáp án đúng là: C. Từ 6 - 8 triệu đồng Giải thích: Tài xế ô tô mắc lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng theo Nghị định 168/2024.
Câu hỏi 3/5: Khi không nhường đường cho xe ưu tiên, người lái xe máy và ô tô bị trừ bao nhiêu điểm GPLX? A. Trừ 2 điểm B. Trừ 4 điểm C. Trừ 6 điểm D. Không bị trừ điểm
Đáp án đúng là: B. Trừ 4 điểm Giải thích: Cả xe máy và ô tô đều bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe khi vi phạm lỗi này.
Câu hỏi 4/5: Mức phạt đối với xe đạp, xe đạp máy khi không nhường đường cho xe ưu tiên là bao nhiêu? A. Từ 3 - 5 triệu đồng B. Từ 4 - 6 triệu đồng C. Từ 150.000 - 250.000 đồng D. Từ 6 - 8 triệu đồng
Đáp án đúng là: C. Từ 150.000 - 250.000 đồng Giải thích: Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ bị phạt từ 150.000 - 250.000 đồng.
Câu hỏi 5/5: Quy định mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên có hiệu lực từ khi nào? A. Từ ngày 1/1/2024 B. Từ ngày 1/1/2025 C. Từ ngày 1/7/2025 D. Từ ngày 1/1/2026
Đáp án đúng là: B. Từ ngày 1/1/2025 Giải thích: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
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