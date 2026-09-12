Mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên mới nhất

Câu hỏi 1/5: Mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên đối với xe máy là bao nhiêu? A. Từ 150.000 - 250.000 đồng B. Từ 4 - 6 triệu đồng C. Từ 6 - 8 triệu đồng D. Từ 3 - 5 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. Từ 4 - 6 triệu đồng Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy không nhường đường cho xe ưu tiên bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Câu hỏi 2/5: Mức phạt đối với ô tô khi không nhường đường cho xe ưu tiên là bao nhiêu? A. Từ 4 - 6 triệu đồng B. Từ 3 - 5 triệu đồng C. Từ 6 - 8 triệu đồng D. Từ 10 - 14 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. Từ 6 - 8 triệu đồng Giải thích: Tài xế ô tô mắc lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng theo Nghị định 168/2024.

Câu hỏi 3/5: Khi không nhường đường cho xe ưu tiên, người lái xe máy và ô tô bị trừ bao nhiêu điểm GPLX? A. Trừ 2 điểm B. Trừ 4 điểm C. Trừ 6 điểm D. Không bị trừ điểm

Đáp án đúng là: B. Trừ 4 điểm Giải thích: Cả xe máy và ô tô đều bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe khi vi phạm lỗi này.

Câu hỏi 4/5: Mức phạt đối với xe đạp, xe đạp máy khi không nhường đường cho xe ưu tiên là bao nhiêu? A. Từ 3 - 5 triệu đồng B. Từ 4 - 6 triệu đồng C. Từ 150.000 - 250.000 đồng D. Từ 6 - 8 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. Từ 150.000 - 250.000 đồng Giải thích: Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ bị phạt từ 150.000 - 250.000 đồng.

Câu hỏi 5/5: Quy định mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên có hiệu lực từ khi nào? A. Từ ngày 1/1/2024 B. Từ ngày 1/1/2025 C. Từ ngày 1/7/2025 D. Từ ngày 1/1/2026

Đáp án đúng là: B. Từ ngày 1/1/2025 Giải thích: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.