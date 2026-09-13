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Nam du khách Hàn Quốc tử vong tại khách sạn ở Lào Cai, nghi rơi từ tầng 17

| | Xã hội

Nam du khách Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại khách sạn Sapaly, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, vào tối 12/9. Khách sạn cho rằng, nạn nhân đã nhảy từ tầng 17 của khách sạn dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai khoảng 18h45 hôm nay (12/9), người dân thông báo một nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khách sạn Sapaly (ở số 48 Nguyễn Huệ, tổ dân phố số 28 Lào Cai, phường Lào Cai).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng lập tức có mặt, tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân tử vong được xác định là nam giới, tên JOJUN (SN 1988, quốc tịch Hàn Quốc).

Theo thông tin từ phía khách sạn Sapaly, nạn nhân đã thuê phòng tại đây từ ngày 29/8. Khách sạn cho rằng, nạn nhân đã nhảy từ tầng 17 của khách sạn dẫn tới tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Văn Đức

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