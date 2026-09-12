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Nữ giáo viên 22 tuổi bị ô tô tông tử vong sau cú ngã xe máy

| | Xã hội

Chiếc xe máy đang chạy thì trượt đổ, người lái là cô giáo 22 tuổi ngã văng ra đường đúng lúc ô tô đi cùng chiều phía sau tiến tới và tông trúng.

Vụ tai nạn thương tâm được camera ghi lại

Sáng 12/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nữ giáo viên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 11/9, cô giáo N.T.T.A. (22 tuổi, ngụ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đang đi xe máy trên đường Phan Bội Châu (theo hướng từ đường Trương Công Định về đường Mai Xuân Thưởng) thì xe bị trượt. Cô giáo ngã văng xuống mặt đường. Chiếc ô tô do ông N.Q.G. (49 tuổi, ngụ xã Ea Knếch, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều ngay phía sau không kịp phản ứng nên đã tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến cô A. bị thương nặng. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc cô giáo A. điều khiển xe máy tự ngã; đồng thời ông G. điều khiển xe ô tô không quan sát đúng quy định, để xảy ra va chạm.

Nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 10/9, tai nạn xảy ra với hai nữ sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tông (phường Sông Cầu, Đắk Lắk) đang chạy xe máy chở nhau đi học, khiến một em tử vong tại chỗ, em còn lại bị thương nặng.

Theo báo cáo, sau khi tan học, V.H.T.M. điều khiển xe máy chở theo bạn cùng lớp là H.T.K.O. về nhà. Khi di chuyển cách trường khoảng 500m, 2 nữ sinh không may gặp tai nạn.

Hậu quả, M. tử vong tại chỗ, O. bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm trong việc giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển đang được cơ quan công an làm rõ.

Nhà trường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để thực hiện các công việc liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh nhằm phòng ngừa những sự việc tương tự.

Nguyễn GIa/VTC News

VTC News

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