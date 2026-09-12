Bắt giữ Lương Thị Thu Hương SN 1987
Lương Thị Thu Hương là đối tượng bị truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
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Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Lĩnh Nam (Hà Nội) đã chủ động triển khai các biện pháp xác minh và truy bắt các đối tượng đang bị truy nã.
Theo đó, ngày 03/9/2026, tại xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng, Công an phường Lĩnh Nam đã tổ chức bắt giữ Lương Thị Thu Hương (sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại Tổ 8, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội), là đối tượng đang bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định truy nã số 114/QĐ-TN-PC01 ngày 19/9/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.
Hiện Công an phường Lĩnh Nam đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
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