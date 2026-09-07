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Công an truy nã Đoàn Thị Mai SN 1987, ai cũng có quyền bắt giữ

| | Xã hội

Đoàn Thị Mai là đối tượng bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với Đoàn Thị Mai, sinh ngày 07/5/1987, trú tại Tổ 7, thôn Tú Trà, xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng. Đoàn Thị Mai bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Công an truy nã Đoàn Thị Mai SN 1987, ai cũng có quyền bắt giữ - Ảnh 1.

Quyết định truy nã Mai. Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Đoàn Thị Mai thì thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; ĐT: 0694.260.254 hoặc Điều tra viên thụ lý vụ án – Trung tá Nguyễn Thành Lâm: ĐT: 0976.606.586.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, phối hợp cung cấp thông tin.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
công an truy nã

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