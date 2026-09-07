Vụ chở bệnh nhân 16km, thu hơn 9 triệu đồng: Sở Y tế báo cáo gì?

Ngày 7/9, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và UBND tỉnh về vụ xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng.

Theo đó, bệnh nhân H.B.Đ. (SN 1968, trú phường Sầm Sơn) điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng rất nặng, đáp ứng điều trị kém. Ngày 14/8, sau hội chẩn, bác sĩ đã tư vấn tình trạng và tiên lượng. Gia đình sau đó có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, ký cam kết và bệnh viện làm thủ tục cho người bệnh ra viện.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo blouse trắng đi cùng xe cấp cứu, đưa bệnh nhân về nhà. Ảnh cắt từ clip.

Gia đình sau đó tự liên hệ phương tiện vận chuyển bên ngoài. Theo rà soát, phương tiện vận chuyển người bệnh không thuộc bệnh viện; người vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau phản ánh của người nhà về chi phí vận chuyển và tiền thuốc quá cao, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ bệnh án, hồ sơ ra viện và làm việc với các bên liên quan.

Kết quả bước đầu cho thấy, chưa có căn cứ xác định người trực tiếp điều trị tư vấn hoặc giới thiệu một đơn vị vận chuyển cụ thể cho gia đình. Hồ sơ bệnh viện thể hiện gia đình tự liên hệ phương tiện bên ngoài.

Trước thông tin phản ánh của người nhà bệnh nhân về việc khi đang làm thủ tục ra viện, có một người mặc áo blouse trắng xuất hiện tại buồng bệnh, tự xưng là cán bộ bệnh viện, giới thiệu xe của bệnh viện tham gia vận chuyển. Do tin tưởng, gia đình đồng ý đưa bệnh nhân về nhà theo đề xuất.

Sở Y tế đã liên hệ đơn vị vận chuyển theo số điện thoại gia đình cung cấp nhưng không liên lạc được, sau đó nhận thông tin người liên quan đang làm việc với cơ quan công an. Vì chưa làm việc trực tiếp với bên cung cấp dịch vụ, Sở chưa đủ cơ sở xác minh điều kiện hoạt động và mối quan hệ giữa các bên.

Đối với thuốc vận mạch sử dụng trên xe, kiểm tra hồ sơ bệnh án và tài liệu do bệnh viện cung cấp chưa cho thấy thuốc do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung cấp hoặc được bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện chỉ định.

“Loại thuốc, số lượng, nguồn gốc, người cung cấp, người chỉ định, người sử dụng, giá thuốc và số tiền gia đình thanh toán chưa được xác minh đầy đủ. Vì vậy, Sở Y tế chưa đủ cơ sở kết luận tính hợp pháp của việc cung cấp, sử dụng thuốc vận mạch cũng như mức giá theo phản ánh”, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường nêu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, chi phí vận chuyển bệnh nhân và các khoản phát sinh trong vụ việc không thuộc hệ thống thu, thanh toán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngành y tế địa phương vì thế chưa có đầy đủ chứng từ từ đơn vị cung cấp dịch vụ để xác định từng khoản chi, người thu, đơn vị nhận tiền và cơ sở hình thành mức giá.

Sau vụ việc trên, Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khắc phục hệ thống camera giám sát, bảo đảm hoạt động liên tục tại khu vực tiếp nhận, cấp cứu, hồi sức và nơi phương tiện vận chuyển người bệnh ra, vào.

Cùng với đó, bệnh viện phải tăng cường quản lý nhân sự; phòng ngừa hành vi giới thiệu, môi giới, liên kết không đúng quy định với tổ chức, cá nhân vận chuyển bên ngoài; rà soát việc kiểm soát phương tiện ra, vào khuôn viên.

“Đến nay, chưa có căn cứ xác định nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa giới thiệu, môi giới hoặc hưởng lợi từ đơn vị vận chuyển bên ngoài; chưa có căn cứ xác định bệnh viện cung cấp hoặc thu tiền đối với thuốc và dịch vụ vận chuyển”, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa thông tin.

Hiện, ngành y tế địa phương đang phối hợp cơ quan công an và đơn vị có thẩm quyền để xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động vận chuyển cấp cứu ngoại viện. Nếu phát hiện vi phạm thuộc thẩm quyền, Sở sẽ xử lý hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người có liên quan. Họ gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú phường Hạc Thành), chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Công an ban đầu xác định những người liên quan đã có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán là 9,5 triệu đồng, bao gồm chi phí vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.