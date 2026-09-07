Công an đồng loạt kiểm tra hàng chục tài xế công nghệ lúc 22h

Ngày 7/9, Công an TP Đà Nẵng thông tin tối ngày 5/9/2026, thực hiện kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, Công an phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với đội ngũ tài xế công nghệ hoạt động trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 22h, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh 32 trường hợp; kết quả 32/32 tài xế đều âm tính với chất ma túy. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy khi tham gia giao thông, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có), góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể của Công an phường trong triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng "Phường không ma túy", tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân.

Thời gian tới, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, kiểm tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hình ảnh từ buổi kiểm tra do Công an TP Đà Nẵng cung cấp: