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Bắt Hoàng Hữu Khánh SN 1990

| | Xã hội

Trong thời gian ông T. về quê nghỉ lễ, kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ, lấy trộm khoảng 17 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản khác.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 7/9/2026 cho biết, tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản trong thời gian về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an xã Yên Hòa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi.

Sáng 5/9/2026, Công an xã Yên Hòa tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Văn T., trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, về việc bị mất trộm tài sản tại ngôi nhà của gia đình ở thôn Nhân Hòa, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo trình báo, ngày 1/9/2026, trong thời gian ông T. về quê nghỉ lễ, kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ, lấy trộm khoảng 17 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản khác gồm: 1 túi cầm tay, 1 mũ phớt và 1 áo polo ngắn tay. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 22 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Hữu Khánh (giữa) - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Hòa khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nổi trên địa bàn, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ Hoàng Hữu Khánh, sinh năm 1990, trú tại thôn Cẩm Huy, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản. Khánh từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Hữu Khánh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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