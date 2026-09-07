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Bắt giữ Hoàng Linh Chi SN 2007 và 2 nam thanh niên

| | Xã hội

Công an phường Hạ Long khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác.

Công an Quảng Ninh ngày 6/9/2026 cho biết, Công an phường Hạ Long vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 03 đối tượng, đều trú tại thành phố Quảng Ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (dạng tinh dầu CBD).

Trước đó, ngày 30/8/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hạ Long đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2008, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1; Nguyễn Minh Châu, sinh năm 2008, trú tại khu phố Hải Yên 1, phường Móng Cái 3 và Hoàng Linh Chi, sinh năm 2007, trú tại khu phố Xuân Lan, phường Móng Cái 1 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (dạng tinh dầu CBD).

3 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Việc kịp thời điều tra, phát hiện và bắt giữ các đối tượng góp phần ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn, nhất là trong thời điểm các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra đông người.

Công an phường Hạ Long khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có chứa chất ma túy dưới dạng tinh dầu, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm tương tự. Mỗi người dân cần chủ động chấp hành pháp luật, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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