Tất cả người dân sở hữu bất động sản chú ý thay đổi mới nhất áp dụng từ nay đến 28/2/2027

Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, người dân khi thực hiện thủ tục mua bán, nhận chuyển nhượng bất động sản có cơ hội giảm đáng kể chi phí đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Đây là chính sách ưu đãi tài chính gắn liền với lộ trình phát triển công dân số, được quy định cụ thể tại Điều 1 Thông tư số 117/2026/TT-BTC cùng Phụ lục III Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Theo khung chính sách này, công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuẩn hóa dữ liệu định danh và giao dịch số sẽ được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm đăng ký biến động đất đai.

Điều kiện hưởng chính sách: Hoàn tất tích hợp dữ liệu số trên VNeID

Ưu đãi tài chính trên không áp dụng đại trà cho mọi hồ sơ truyền thống, mà đặt ra các tiêu chuẩn số hóa rõ ràng. Người nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

Tài khoản định danh: Sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã kích hoạt thành công trên ứng dụng VNeID.

Quy trình nộp thuế số: Thực hiện toàn bộ quy trình kê khai và nộp lệ phí trước bạ trực tuyến thông qua nền tảng điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Dữ liệu giao dịch được xác thực: Đã tích hợp thành công trên VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, cùng các dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng.

Chuẩn hóa 5 trường dữ liệu công dân số: Hồ sơ định danh điện tử của người mua/nhận chuyển nhượng trên VNeID phải tích hợp đầy đủ 5 trường thông tin cơ bản:

Ví dụ mức giảm trừ tối đa

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ thông thường đối với nhà, đất là 0,5% giá trị tính lệ phí. Khi áp dụng chính sách giảm 10% theo Thông tư 117/2026/TT-BTC, tỷ lệ thu thực tế giảm xuống còn:

Tỷ lệ áp dụng = 0,5% × 90% = 0,45%

Với một bất động sản có giá tính lệ phí trước bạ là 2 tỷ đồng, mức nộp thông thường là 10 triệu đồng. Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện công dân số, số tiền phải nộp giảm còn 9 triệu đồng, giúp người mua tiết kiệm trực tiếp 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP quy định rõ cơ chế kiểm soát ngân sách: chính sách ưu đãi này chỉ được áp dụng 01 lần duy nhất trong năm đối với mỗi công dân, đồng thời mức tiền giảm không được vượt quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Với mức lương cơ sở hiện hành là 2,53 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP), mức tiền giảm lệ phí trước bạ tối đa mà một cá nhân có thể nhận được là:

2,53×5 = 12,65 triệu đồng

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 117/2026/TT-BTC cũng quy định nguyên tắc áp dụng: Trường hợp người nộp lệ phí đồng thời thuộc diện được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí hoặc chính sách khuyến khích khác theo các văn bản pháp luật hiện hành thì sẽ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của công dân trong giai đoạn chuyển dịch số hóa thủ tục đất đai.