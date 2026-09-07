Công an khuyến cáo đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với những nội dung sau

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục sử dụng thủ đoạn mời chào người dân đầu tư tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số với cam kết lợi nhuận cao. Có trường hợp nạn nhân bị chiếm đoạt từ hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng thường chủ động làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội, xây dựng hình ảnh là những người thành đạt, có thu nhập cao nhờ đầu tư, mua bán tiền kỹ thuật số. Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng giới thiệu các đồng tiền mã hóa mới phát triển hoặc chưa phổ biến tại Việt Nam và dụ nạn nhân tham gia đầu tư với lời hứa về mức lợi nhuận hấp dẫn.

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá bị Công an triệt phá. (Ảnh: CA)

Không chỉ tiếp cận qua mạng xã hội, các đối tượng còn có thể tổ chức hội thảo, phòng họp trực tuyến hoặc lập các nhóm để quảng bá hoạt động đầu tư. Khi nạn nhân quan tâm, chúng hướng dẫn cài đặt những ứng dụng có tên gọi, giao diện tương tự các đồng tiền hoặc sàn giao dịch đang có trên thị trường.

Thực chất, đây có thể là những ứng dụng do chính nhóm lừa đảo tạo ra, quản lý và thao túng.

Bẫy lợi nhuận được dựng lên như thế nào?

Thủ đoạn thường bắt đầu bằng một khoản đầu tư nhỏ. Nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền với nội dung mua các loại tiền mã hóa, sau đó hệ thống cho phép người chơi dễ dàng rút tiền hoặc trả lợi nhuận ở mức cao, có trường hợp tương đương 20-30% số tiền đã đầu tư.

Việc nhận được tiền trong những giao dịch đầu tiên khiến nạn nhân tin rằng hoạt động đầu tư là có thật và đang sinh lời. Từ đó, các đối tượng tiếp tục thúc giục họ tăng vốn, tham gia những “gói đầu tư” có lợi nhuận cao hơn.

Đến khi nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống bất ngờ thông báo không thể thực hiện giao dịch hoặc tài khoản gặp sự cố. Các đối tượng sau đó đưa ra nhiều lý do như phải nâng cấp, mở khóa tài khoản, chuyển sang gói đầu tư mới hoặc thực hiện thêm nghĩa vụ tài chính.

Muốn lấy lại số tiền đã đầu tư, nạn nhân tiếp tục được yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, các đối tượng có thể đóng ứng dụng, cắt đứt liên lạc hoặc khóa tài khoản, khiến nạn nhân mất khả năng truy cập và rút tiền.

Công an khuyến cáo người dân

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời đầu tư tiền mã hóa, tài sản kỹ thuật số từ người lạ trên các nền tảng như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook. Những hội thảo, nhóm trực tuyến mới thành lập nhưng quảng bá cơ hội đầu tư với lợi nhuận cao bất thường cũng cần được kiểm chứng kỹ.

Người dân cần tìm hiểu quy định pháp luật, tư cách pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ và tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời quảng cáo như “lợi nhuận cao”, “đầu tư chắc thắng”, “không có rủi ro” hoặc yêu cầu liên tục nộp thêm tiền để được rút khoản tiền đã đầu tư.

Công an cũng khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường dẫn do người lạ cung cấp khi chưa xác minh rõ nguồn gốc và mức độ an toàn.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ thông tin tài khoản, số điện thoại, nội dung trao đổi, đường dẫn, hình ảnh giao dịch và các tài liệu liên quan để nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.