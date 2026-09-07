Bắt giang hồ mạng Sáng “Con”

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, biệt danh Sáng "Con", trú Thanh Hóa, là một TikToker chuyên sản xuất các video, clip về mối quan hệ ngầm, giang hồ) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cao Ngọc Sáng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo thông tin ban đầu, sau khi Cao Ngọc Sáng bị bắt giữ, vụ việc được chuyển Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Cao Ngọc Sáng và 5 bị can khác để điều tra về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm”.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can.