Chủ tịch Đồng Tháp và Giám đốc Công an Huế làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tân Phó Tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật kinh tế.

Trưởng thành từ cơ sở với hơn 30 năm công tác tại các cơ quan của Đảng và chính quyền địa phương, ông Phạm Thành Ngại từng đảm nhận các cương vị: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tháng 11/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và sau đó được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976 quê quán tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Tuấn trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, giữ chức vụ Phó bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Tháng 1/2018, ông được điều động về công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó giữ chức Giám đốc Công an tỉnh. Khi TP Huế được thành lập, ông tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.