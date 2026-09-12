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Công an đồng loạt ra quân kiểm tra 2 công ty, xét nghiệm ma túy 137 tài xế, nhân viên

| | Xã hội

Công an phường Hội An Tây phối hợp kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 137 nhân viên, lái xe của hai doanh nghiệp, kết quả tất cả đều âm tính.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, sáng 9/9, Công an phường Hội An Tây chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 137 nhân viên và lái xe của Công ty TNHH MTV Xe điện Phúc An và Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Phúc An. Kết quả, 137/137 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy.

Công an phường Hội An Tây chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 137 nhân viên và lái xe. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Thông qua hoạt động kiểm tra, Công an phường Hội An Tây tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ nhân viên, lái xe nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, tuyệt đối không sử dụng, tàng trữ, mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với công tác phòng, chống ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân viên, lái xe của hai doanh nghiệp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người lái xe trong việc chủ động kiểm tra tình trạng sức khỏe, phương tiện trước khi tham gia giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đội ngũ nhân viên, lái xe.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Công an phường Hội An Tây đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tiếp tục quan tâm quản lý người lao động, chủ động tuyên truyền về tác hại của ma túy và các quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc kiểm tra, test nhanh ma túy kết hợp tuyên truyền pháp luật về giao thông là hoạt động thiết thực, góp phần phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, nhất là đội ngũ lái xe; xây dựng môi trường làm việc an toàn – lành mạnh – không ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng phường Hội An Tây không có ma túy và bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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