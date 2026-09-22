Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Các đại biểu chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Hữu Ích.

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Vinh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng

Thực hiện các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự của Bộ Quốc phòng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Hữu Ích, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại địa phương.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Hữu Ích đã thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người cán bộ Quân đội; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn và nhiệm vụ đặc thù của TP Đà Nẵng; tăng cường bám sát cơ sở, sâu sát địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở đất để kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ huy; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng giữ vững đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng Đại tá Trần Thế Phan và Đại tá Trần Hữu Ích nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Báo Quân khu 5

Bổ nhiệm Đại tá Trần Hữu Ích giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Lương Đình Chung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đồng chí Nguyễn Đức Tâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của Đại tá Trần Thế Phan trong quá trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi; mong muốn trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đối với Đại tá Trần Hữu Ích, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lương Đình Chung chúc mừng Đại tá Trần Thế Phan và Đại tá Trần Hữu Ích được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sau bàn giao nhanh chóng rà soát tình hình, nhiệm vụ, thống nhất công việc, điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm mọi hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

Đơn vị tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch năm 2026; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng các chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến dịch “500 ngày đêm”, công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão.

Bổ nhiệm Đại tá Trần Thế Phan giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lương Đình Chung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiến hành bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm đầy đủ, toàn diện các mặt công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao vai trò của LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tham gia Chiến dịch Quang Trung; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; xây dựng trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới…

Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Thế Vinh trong thời gian công tác tại Gia Lai; đồng thời đề nghị Đại tá Trần Thế Phan trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc địa bàn, cơ sở, tình hình địa phương và đơn vị; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan được tin tưởng giao trọng trách mới.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sau bàn giao khẩn trương rà soát toàn diện tình hình, nhiệm vụ; điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, không để công việc bị gián đoạn.

Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch năm 2026; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng các chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến dịch “500 ngày đêm”, công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo và sinh hoạt đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Cục An ninh chính trị nội bộ, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi Lễ.

Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ đồng chí Nguyễn Đại Đồng thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ kế cận trong đơn vị.