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Bắt 5 người tại một công ty, thu giữ 5,7 triệu đồng

| | Xã hội

Ngày 20/9, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch cho biết đơn vị đã bàn giao 5 đối tượng để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai xử lý về hành vi đánh bạc theo thẩm quyền.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 17/9, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch phát hiện bắt quả tang K.Q. (sinh năm 1983), T.H.X. (sinh năm 1986), N.T.T. (sinh năm 1976), Đ.T.B.L. (sinh năm 1986) và T.P.T. (sinh năm 1981) đang tham gia đánh bạc bằng hình thức "bài cào" thắng thua bằng tiền tại công công ty trên địa bàn Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gần 5,7 triệu đồng, 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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