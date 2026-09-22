Tất cả người có thẻ căn cước tuyệt đối không làm điều sau

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục ghi nhận các vụ việc người dân trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên không gian mạng khi có nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Với mục đích xin việc, xuất khẩu lao động hay định cư, nhiều người mong muốn rút ngắn thời gian làm thủ tục nên đã vô tình rơi vào tầm ngắm của tội phạm.

Các đối tượng này thường xuyên gọi điện từ số máy lạ, tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên cơ quan nhà nước để thông báo hồ sơ của người dân bị lỗi, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển và cần bổ sung gấp. Thậm chí, chúng còn lập ra hàng loạt hội nhóm, trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm lý lịch tư pháp toàn quốc với cam kết lấy ngay. Khi người dân sập bẫy và chuyển tiền phí dịch vụ, những kẻ này sẽ lập tức cắt đứt liên lạc và tiếp tục giăng bẫy những nạn nhân khác.

Ảnh minh họa

Đáng lo ngại nhất trong kịch bản lừa đảo này không chỉ là việc chiếm đoạt tài sản mà còn là hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép. Trong quá trình giả vờ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, những kẻ lừa đảo luôn yêu cầu nạn nhân cung cấp ảnh chụp thẻ căn cước hai mặt, địa chỉ thường trú và thông tin chi tiết về người thân trong gia đình. Đây đều là những dữ liệu cực kỳ nhạy cảm. Khi rơi vào tay kẻ xấu, hình ảnh căn cước của bạn hoàn toàn có thể bị lợi dụng để vay tiền qua các app tín dụng đen, mở tài khoản ngân hàng ảo phục vụ mục đích lừa đảo, rửa tiền hoặc thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

Không dừng lại ở việc gọi điện đe dọa hay dụ dỗ gửi thông tin, tội phạm mạng hiện nay còn tinh vi hơn khi tạo ra các đường link giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia. Kẻ gian thường hối thúc người dân truy cập vào các đường dẫn này để khai báo bổ sung thông tin hoặc yêu cầu tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc. Ngay khi người dùng thao tác theo hướng dẫn, các loại mã độc sẽ âm thầm xâm nhập vào thiết bị. Bằng cách này, kẻ gian có thể dễ dàng chiếm toàn quyền điều khiển điện thoại, từ đó đánh cắp mật khẩu, đọc trộm tin nhắn chứa mã OTP và bòn rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mạng, Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tối đa. Cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các dịch vụ làm giấy tờ cấp tốc trên mạng xã hội và không bao giờ chuyển tiền, cung cấp ảnh thẻ căn cước hay mã xác thực cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại. Mọi thủ tục hành chính, đặc biệt là xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiện nay đều cần được thực hiện qua các kênh chính thống của nhà nước, trong đó ưu tiên sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID. Nếu nhận được những cuộc gọi đáng ngờ yêu cầu bổ sung hồ sơ hay nộp phạt, người dân cần giữ bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để xác minh và nhanh chóng trình báo công an ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Theo Công an tỉnh An Giang