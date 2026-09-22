‘Mồi nhử’ lợi nhuận khủng trong vụ án Công ty Capital Clearance Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (PC03) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2017 tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 174/QĐ-CSKT ngày 1/7/2026.

Tổ chức các hội thảo và đưa ra "mồi nhử" là mức lợi nhuận khủng để đánh vào lòng tham của khách hàng. Ảnh minh hoạ do AI tạo.

Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Trị, doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ tại tầng 29 tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Những con số đánh vào lòng tham

Để thu hút người dân, những người liên quan đến Công ty Capital Clearance Việt Nam bị cho là đã tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện, giới thiệu các chương trình đầu tư với mức lợi nhuận đặc biệt hấp dẫn.

Các gói đầu tư được “thiết kế” theo nhiều cấp độ. Người bỏ ra 800 USD được hứa trả thưởng theo hệ số 2; gói 2.500 USD có hệ số 2,5; gói 8.000 USD được áp dụng hệ số 3; còn gói 25.000 USD có hệ số lên tới 3,5.

Không chỉ hứa khoản tiền nhận về cao gấp nhiều lần vốn ban đầu, đơn vị huy động còn giới thiệu mức lãi suất 1% mỗi tuần. Cứ sau một tháng, nhà đầu tư được tăng thêm 0,5% cổ phiếu; lợi nhuận được trả liên tục trong vòng 18 tháng và tiếp tục cộng thêm nếu tái đầu tư.

Những người tham gia còn được “bồi” thêm các chương trình trả thưởng trực tiếp, thưởng theo từng đợt khuyến mãi, nhận vàng hoặc đi du lịch. Chuỗi quyền lợi hào nhoáng này được đưa ra như một bằng chứng về cơ hội làm giàu nhanh, khiến người nghe dễ bị cuốn vào kỳ vọng tiền sẽ tiếp tục sinh ra tiền.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đầu, công ty có chuyển trả một số khoản lợi nhuận và tiền thưởng. Việc chi trả này được cho là góp phần củng cố niềm tin, khiến nhà đầu tư tin rằng chương trình đang vận hành hiệu quả, từ đó tiếp tục bỏ thêm tiền hoặc giới thiệu người khác tham gia.

“Vỏ bọc” tập đoàn Mỹ

Tại các hội thảo, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam được giới thiệu là chi nhánh của Tập đoàn CCG của Mỹ. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định đây là thông tin không đúng sự thật.

Sau giai đoạn trả lợi nhuận và tiền thưởng ban đầu, doanh nghiệp ngừng hoạt động, không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết. Hiện công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; những người đại diện pháp nhân không có mặt, không để lại thông tin liên hệ. Nhà đầu tư vì thế không thể yêu cầu giải quyết quyền lợi hay lấy lại số tiền đã chuyển.

Cơ quan điều tra nhận định những người liên quan có dấu hiệu thành lập công ty “ma”, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm tạo dựng uy tín, đánh vào lòng tin và mong muốn thu lợi nhanh của người dân.

Từ đó, họ huy động nhà đầu tư chuyển tiền vào hai tài khoản của Công ty Capital Clearance Việt Nam mang số 069100391755 và 1302201047427, rồi có dấu hiệu chiếm đoạt.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh dòng tiền, làm rõ vai trò của từng người liên quan và thu thập tài liệu để xác định bị can trong vụ án.

Để phục vụ điều tra, PC03 Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các cá nhân, tổ chức từng đầu tư, giao dịch hoặc biết thông tin liên quan đến Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam sớm cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.

Thông tin được tiếp nhận qua điều tra viên Lê Chí Hiếu, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0979.734.989.



