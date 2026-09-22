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Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,62 tỷ đồng vào tài khoản nữ giáo viên

| | Xã hội

Cô giáo Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1984) đã trình báo công an về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 1,62 tỷ đồng.

Ngày 20/9/2026, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Công an phường Chũ vừa kịp thời xác minh, làm rõ vụ chuyển khoản nhầm 1,62 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ người chuyển nhầm nhận lại đầy đủ số tiền.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 16/9, Công an phường Chũ tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1984, trú tại phường Chũ), hiện là giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 1,62 tỷ đồng nhưng không xác định được người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Chũ đã phân công cán bộ khẩn trương xác minh nguồn tiền, người chuyển và làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh được triển khai nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Qua xác minh, Công an phường xác định người chuyển tiền là chị N.T.L., trú tại phường Chũ. Làm việc với cơ quan Công an, chị L. cho biết, trong quá trình chuyển tiền cho người thân vào sáng cùng ngày, do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 1,62 tỷ đồng vào tài khoản của chị Quý.

Sau khi được Công an phường thông tin, xác minh rõ nguồn tiền và người chuyển, chị Quý đã chủ động phối hợp, thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 1,62 tỷ đồng cho chị L.

Việc người nhận tiền chủ động trình báo và phối hợp hoàn trả tài sản, cùng với sự kịp thời xác minh, hỗ trợ của Công an phường Chũ đã giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chuyển tiền, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc những vấn đề pháp lý liên quan.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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