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Bắt nhân viên đăng kiểm Ngô Lê Trí Cường SN 1983

| | Xã hội

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định Ngô Lê Trí Cường nhận tiền đăng kiểm của 22 lượt phương tiện.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Lê Trí Cường (sinh năm 1983, cư trú khóm 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) là đăng kiểm viên thuộc Chi cục đăng kiểm Vĩnh Long để điều tra, làm rõ về hành vi can tội nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến năm 2023, sau quá trình đăng kiểm tại thực địa, Cường gọi điện gợi ý “xin tiền” để thuê xe ô tô và tiền ăn uống khi đi đăng kiểm và nói các phương tiện khó đăng kiểm rồi Cường ra thông báo số tiền cụ thể cho lượt đăng kiểm để đóng phí đăng kiểm thay cho chủ phương tiện, Cường báo số tiền bao nhiêu thì chủ phương tiện chuyển khoản qua cho Cường.

Khi chủ phương tiện nhận kết quả đăng kiểm và hóa đơn thanh toán phí đăng kiểm mới biết có sự chênh lệch giữa số tiền chuyển khoản với số tiền đóng phí đăng kiểm nhưng không dám nói vì sợ Cường gây khó khăn trong quá trình đăng kiểm sau này.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Lê Trí Cường - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh Ngô Lê Trí Cường nhận tiền đăng kiểm của 22 lượt phương tiện với tổng số tiền là 242.700.000 đồng, trong đó Cường nộp lệ phí đăng kiểm thay cho chủ phương tiện là 91.817.000 đồng, chủ phương tiện nhờ Cường mua các trang thiết bị khác là 30.563.000 đồng. Số tiền còn lại 120.320.000 đồng Cường không trả lại mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc, Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trang Anh

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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