Đối tượng Dương Văn Huy SN 1981 ra đầu thú

Công an TP Hải Phòng ngày 22/9/2026 cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Dương Văn Huy (SN 1981, trú tại thôn Ngọc Chử 1, xã An Trường, TP Hải Phòng) ra đầu thú...

Cụ thể, vào 11h10 ngày 20/9/2026, Dương Văn Huy đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đầu thú theo Quyết định truy nã số 25770/QĐTN-CSHS(Đ3A), ngày 12/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, về tội “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 15/3/2025, tại thôn Ngọc Chử 1, xã An Trường, TP Hải Phòng, đối tương Huy đã có hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, Dương Văn Huy không chấp hành yêu cầu làm việc của Cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra. Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã số 25770/QĐTN-CSHS(Đ3A) về tội “Cướp tài sản” đối với Dương Văn Huy.

Đối tượng truy nã Dương Văn Huy - Ảnh: Công an Hải Phòng

Xác định công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là giải pháp quan trọng, thể hiện tính nhân văn và chính sách khoan hồng của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động gia đình đối tượng.

Qua quá trình được lực lượng công an kiên trì thuyết phục, gia đình cũng nhận thức sâu sắc rằng việc bao che, tiếp tay cho người thân lẩn trốn không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng mà còn có thể khiến bản thân vướng vào những trách nhiệm pháp lý.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự bền bỉ và quyết tâm trong công tác, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công Dương Văn Huy ra đầu thú sau gần 10 tháng lẩn trốn, qua đó góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác truy nã, truy bắt tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng.