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Khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Linh SN 1983

| | Xã hội

Nguyễn Văn Linh đã sử dụng 11 số hóa đơn khống, qua đó làm giảm số thuế phải nộp và thực hiện hành vi trốn thuế GTGT số tiền hơn 111,8 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1983, trú tại khu 2, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh (Ảnh: Công an TP Quảng Ninh)

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Linh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam, hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa ô tô tải và kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa ô tô tải. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, để hợp thức hóa số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, từ ngày 3/3/2021 đến ngày 2/7/2022, Nguyễn Văn Linh đã thực hiện mua trái phép 14 số hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1,74 tỷ đồng.

Sau đó, Linh sử dụng 11 số hóa đơn khống để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm Nam, qua đó làm giảm số thuế phải nộp và thực hiện hành vi trốn thuế GTGT số tiền hơn 111,8 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định hành vi của Nguyễn Văn Linh có dấu hiệu cấu thành tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự và đã ra quyết định khởi tố theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.


Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

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