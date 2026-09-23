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Rơi cột bê tông khiến 3 ô tô tông liên hoàn, quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài trong đêm

| | Xã hội

Cột bê tông trên xe đầu kéo bị xô lệch, rơi xuống đường, va chạm với nhiều phương tiện, khiến giao thông trên Quốc lộ 5 (TP Hải Phòng) ùn tắc kéo dài.

Khoảng 20h15, tại Km56 Quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng, xe đầu kéo biển số 15H-XXXXX chở cọc bê tông do anh Đ.N.H. (SN 1985, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng) điều khiển.

Theo nhận định từ lực lượng chức năng, xe đầu kéo chở cột bê tông không đảm bảo an toàn gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 5, khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Khi đến địa điểm trên, cột bê tông trên xe đầu kéo bị lật, rơi xuống đường rồi va chạm với ô tô khách biển số 15H-29XXX do ông N.C.T. (SN 1972, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều trên làn số 1, giáp dải phân cách giữa Quốc lộ 5.

Trong quá trình va chạm, cột bê tông văng sang chiều đường Hải Phòng - Hà Nội, va chạm với xe đầu kéo biển số 15C-XXXX do ông N.D.T. (SN 1974, trú tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển. Vụ việc khiến xe đầu kéo này bị lật, nằm chắn ngang chiều đường Hải Phòng - Hà Nội.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu hộ và giải phóng phương tiện, hàng hóa, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn liên hoàn không gây thương tích, không có thiệt hại về người. Ba phương tiện và hàng hóa trên xe chở cột bê tông bị hư hỏng.

Rất may vụ TNGT liên hoàn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân sơ bộ được lực lượng chức năng nhận định là tài xế chở cọc bê tông không bảo đảm an toàn, khiến cọc rơi xuống đường, gây tai nạn giao thông liên hoàn. Kết quả kiểm tra cho thấy các tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn liên hoàn khiến Quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài khoảng 3 km. Đến khoảng 21h45, chiều Hà Nội - Hải Phòng được thông tuyến.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Minh Khang/VTC News

VTC News

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