Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 9 triệu người tuổi nghỉ hưu chưa có lương hưu, trợ cấp: Điều kiện để nhận 540.000 đồng/tháng là gì?

| | Xã hội

Người chưa có lương hưu cần lưu ý điều kiện cụ thể để biết mình có thuộc diện được hưởng mức 540.000 đồng/tháng hay không.

Quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội đang được nhiều người quan tâm khi hàng triệu người trong độ tuổi nghỉ hưu vẫn chưa có lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng.

Câu 1

Điều kiện để người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng là gì?

A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ✔

B. Sống cô đơn không có người phụng dưỡng

C. Có thời gian đóng BHXH dưới 5 năm

D. Đang sinh sống tại xã biên giới hải đảo

Giải thích: Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP và dự thảo mới của Bộ Y tế, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH bắt buộc phải thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo để nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Quy định này ưu tiên nguồn lực ngân sách cho nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáp án đúng là: A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

Câu 2

Người cao tuổi không thuộc hộ nghèo/cận nghèo cần đạt độ tuổi nào để đương nhiên hưởng trợ cấp?

A. Từ đủ 70 tuổi trở lên

B. Từ đủ 72 tuổi trở lên

C. Từ đủ 75 tuổi trở lên ✔

D. Từ đủ 80 tuổi trở lên

Giải thích: Căn cứ Nghị định 176/2025/NĐ-CP, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hay trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ đương nhiên được nhận trợ cấp. Ở nhóm tuổi này, chính sách không yêu cầu điều kiện thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo nhằm từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Đáp án đúng là: C. Từ đủ 75 tuổi trở lên

Hơn 9 triệu người trong độ tuổi nghỉ hưu hiện chưa có lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng, trong khi quy định mới đã xác định rõ nhóm đủ điều kiện nhận 540.000 đồng/tháng. (Ảnh: Đời sống Pháp luật)

Câu 3

Mức đề xuất 540.000 đồng/tháng tương ứng tỷ lệ tăng bao nhiêu % so với chuẩn hiện hành?

A. Mức tăng 5% so với chuẩn hiện hành

B. Mức tăng 8% so với chuẩn hiện hành ✔

C. Mức tăng 10% so với chuẩn hiện hành

D. Mức tăng 12% so với chuẩn hiện hành

Giải thích: Bộ Y tế đã đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ mốc 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng. Tỷ lệ tăng 8% này được tính toán dựa trên biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Đáp án đúng là: B. Mức tăng 8% so với chuẩn hiện hành

Câu 4

Kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho người trực tiếp chăm sóc người yếu thế được tính ra sao?

A. Cố định khoản tiền 1.500.000 đồng mỗi tháng

B. Bằng 50% mức lương tối thiểu vùng hiện hành

C. Nhân mức chuẩn với các hệ số từ 1,0 đến 2,5 ✔

D. Hỗ trợ nhu yếu phẩm quy đổi tiền mặt tương đương

Giải thích: Căn cứ Nghị định 20/2021/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP), kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người yếu thế được xác định bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số từ 1,0 đến 2,5 tùy thuộc từng nhóm đối tượng.

Đáp án đúng là: C. Nhân mức chuẩn với các hệ số từ 1,0 đến 2,5

Câu 5

Định hướng xử lý đối với kiến nghị mở rộng trợ cấp cho người nghèo từ 65 đến dưới 70 tuổi?

A. Áp dụng ngay lập tức trên phạm vi toàn quốc

B. Bác bỏ đề xuất do ngân sách chưa cân đối

C. Đánh giá tác động và khả năng cân đối nguồn lực ✔

D. Chuyển nguồn kinh phí cho quỹ từ thiện đảm nhận

Giải thích: Đối với kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp cho hộ nghèo xuống từ 65 đến dưới 70 tuổi, Bộ Y tế ghi nhận và phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá số lượng đối tượng, tác động chính sách và khả năng cân đối ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi đủ điều kiện.

Đáp án đúng là: C. Đánh giá tác động và khả năng cân đối nguồn lực

Cập nhật mới nhất tuổi nghỉ hưu 2026: Người lao động cần biết ngay

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chưa có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông báo mới nhất

Tất cả người dân chưa có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông báo mới nhất Nổi bật

751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9

751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9 Nổi bật

Khởi tố Lâm Phương Liền SN 1989

Khởi tố Lâm Phương Liền SN 1989

09:20 , 23/09/2026
Khởi tố người đi xe đạp điện Nguyễn Thị Nhung SN 2008

Khởi tố người đi xe đạp điện Nguyễn Thị Nhung SN 2008

09:02 , 23/09/2026
Rơi cột bê tông khiến 3 ô tô tông liên hoàn, quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài trong đêm

Rơi cột bê tông khiến 3 ô tô tông liên hoàn, quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài trong đêm

08:43 , 23/09/2026
Bắt TikToker Phannhibeauty vì liên quan tội phạm ma túy

Bắt TikToker Phannhibeauty vì liên quan tội phạm ma túy

08:33 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên