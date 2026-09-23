Hơn 9 triệu người tuổi nghỉ hưu chưa có lương hưu, trợ cấp: Điều kiện để nhận 540.000 đồng/tháng là gì?

Quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội đang được nhiều người quan tâm khi hàng triệu người trong độ tuổi nghỉ hưu vẫn chưa có lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng.

Câu 1

Điều kiện để người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng là gì?

A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ✔

B. Sống cô đơn không có người phụng dưỡng

C. Có thời gian đóng BHXH dưới 5 năm

D. Đang sinh sống tại xã biên giới hải đảo

Giải thích: Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP và dự thảo mới của Bộ Y tế, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH bắt buộc phải thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo để nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Quy định này ưu tiên nguồn lực ngân sách cho nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáp án đúng là: A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

Câu 2

Người cao tuổi không thuộc hộ nghèo/cận nghèo cần đạt độ tuổi nào để đương nhiên hưởng trợ cấp?

A. Từ đủ 70 tuổi trở lên

B. Từ đủ 72 tuổi trở lên

C. Từ đủ 75 tuổi trở lên ✔

D. Từ đủ 80 tuổi trở lên

Giải thích: Căn cứ Nghị định 176/2025/NĐ-CP, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hay trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ đương nhiên được nhận trợ cấp. Ở nhóm tuổi này, chính sách không yêu cầu điều kiện thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo nhằm từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Đáp án đúng là: C. Từ đủ 75 tuổi trở lên

Hơn 9 triệu người trong độ tuổi nghỉ hưu hiện chưa có lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng, trong khi quy định mới đã xác định rõ nhóm đủ điều kiện nhận 540.000 đồng/tháng. (Ảnh: Đời sống Pháp luật)

Câu 3

Mức đề xuất 540.000 đồng/tháng tương ứng tỷ lệ tăng bao nhiêu % so với chuẩn hiện hành?

A. Mức tăng 5% so với chuẩn hiện hành

B. Mức tăng 8% so với chuẩn hiện hành ✔

C. Mức tăng 10% so với chuẩn hiện hành

D. Mức tăng 12% so với chuẩn hiện hành

Giải thích: Bộ Y tế đã đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ mốc 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng. Tỷ lệ tăng 8% này được tính toán dựa trên biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Đáp án đúng là: B. Mức tăng 8% so với chuẩn hiện hành

Câu 4

Kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho người trực tiếp chăm sóc người yếu thế được tính ra sao?

A. Cố định khoản tiền 1.500.000 đồng mỗi tháng

B. Bằng 50% mức lương tối thiểu vùng hiện hành

C. Nhân mức chuẩn với các hệ số từ 1,0 đến 2,5 ✔

D. Hỗ trợ nhu yếu phẩm quy đổi tiền mặt tương đương

Giải thích: Căn cứ Nghị định 20/2021/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP), kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người yếu thế được xác định bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số từ 1,0 đến 2,5 tùy thuộc từng nhóm đối tượng.

Đáp án đúng là: C. Nhân mức chuẩn với các hệ số từ 1,0 đến 2,5

Câu 5

Định hướng xử lý đối với kiến nghị mở rộng trợ cấp cho người nghèo từ 65 đến dưới 70 tuổi?

A. Áp dụng ngay lập tức trên phạm vi toàn quốc

B. Bác bỏ đề xuất do ngân sách chưa cân đối

C. Đánh giá tác động và khả năng cân đối nguồn lực ✔

D. Chuyển nguồn kinh phí cho quỹ từ thiện đảm nhận

Giải thích: Đối với kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp cho hộ nghèo xuống từ 65 đến dưới 70 tuổi, Bộ Y tế ghi nhận và phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá số lượng đối tượng, tác động chính sách và khả năng cân đối ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi đủ điều kiện.

Đáp án đúng là: C. Đánh giá tác động và khả năng cân đối nguồn lực