Trước thềm khai trương 3 TTTM mới, AEON Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào?

Chuỗi sự kiện diễn ra tại 3 địa phương chuẩn bị khai trương Trung tâm Thương mại (TTTM) mới của AEON, Hải Phòng ngày 08/07/2026, Thanh Hóa ngày 29/07/2026 và Quảng Ninh ngày 12/09/2026, tại Sở Công thương các địa phương.

Chương trình: “AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh”.

Chương trình được xây dựng dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa định hướng của Chính phủ, kỳ vọng của chính quyền địa phương, cam kết của AEON Việt Nam và nhu cầu thực tế từ các nhà cung cấp. Về phía quản lý nhà nước, Chính phủ luôn khuyến khích phát triển thương mại nội địa hiện đại, bền vững, chú trọng xây dựng thương hiệu hàng Việt và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi phân phối.

Từ định hướng này, Sở Công Thương tại các địa phương hỗ trợ tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm đặc trưng vùng miền, đặc biệt là sản phẩm OCOP, đồng thời nâng chuẩn năng lực sản xuất và quản trị của doanh nghiệp nội địa theo tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại, thông qua việc xây dựng quan hệ đối tác dài hạn, bền vững giữa Sở Công thương, AEON và các nhà sản xuất.

Về phía AEON Việt Nam luôn nỗ lực hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp địa phương tiếp cận tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại, giải quyết đúng trăn trở của các nhà cung cấp địa phương trong việc nâng cao năng lực quản trị chất lượng, tuân thủ pháp lý và hướng tới chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phố, đại diện AEON Việt Nam cùng các doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp địa phương mong muốn đưa sản phẩm vào AEON, song năng lực thực tế mới chỉ đáp ứng được quy mô cung ứng nhỏ tại địa phương và chưa sẵn sàng mở rộng ra toàn chuỗi.

Về sản phẩm, nhiều mặt hàng còn chưa tạo được dấu ấn riêng để tăng tính cạnh tranh, trong khi một số sản phẩm đặc thù (như bột rau má, bột nước mát...) cần thêm thời gian để tạo thói quen tiêu dùng. Ngoài ra, yêu cầu về hồ sơ truy xuất nguồn gốc vẫn khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng — đặc biệt khi nguyên liệu được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau.

AEON Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại.

Thông qua chuỗi sự kiện, AEON Việt Nam tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tháo gỡ trực tiếp các vướng mắc về hồ sơ pháp lý và quy trình chuẩn hóa sản phẩm. Bằng việc hướng dẫn nhà cung cấp nắm vững quy định hiện hành và chủ động kiểm soát chất lượng hàng hóa, chương trình giúp quá trình chào hàng diễn ra thuận lợi, giảm thiểu tối đa rủi ro và chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trước thềm đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Song song đó, AEON Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp định hướng lại sản xuất theo nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực vận hành toàn diện. Thông qua hoạt động đánh giá thực trạng và xác định khoảng cách cần cải thiện, AEON hỗ trợ xây dựng lộ trình nâng cao năng lực quản trị, quản lý chất lượng và tư duy đổi mới. Đây là nền tảng cốt lõi để hai bên hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược, tăng cường kết nối cung – cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương một cách ổn định, bền vững trên toàn hệ thống AEON.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh, đại diện AEON Việt Nam cùng các doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh.

Đối tượng tham gia chương trình được lựa chọn là các doanh nghiệp địa phương chưa là nhà cung cấp của AEON nhưng sở hữu hồ sơ pháp lý cơ bản đầy đủ, năng lực cung ứng ổn định và có định hướng mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối hiện đại hoặc theo hướng bền vững. Trong đó ưu tiên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương và khu vực lân cận.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối Chiến lược Nguồn nhân lực và Thương hiệu AEON Việt Nam phát biểu trong chương trình.

Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối Chiến lược Nguồn nhân lực và Thương hiệu AEON Việt Nam, cho biết: “Với định hướng mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên gấp ba lần vào năm 2030, AEON không chỉ mong muốn mang đến thêm nhiều điểm đến mua sắm thuận tiện cho khách hàng mà còn kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp địa phương và các sản phẩm đặc sản vùng miền phát triển cùng hệ thống của chúng tôi.”

Là nhà cung cấp đã từng hợp tác với AEON, đại diện Nhà cung cấp Lê Gia từ Thanh Hóa chia sẻ trong khuôn khổ chương trình: “Tiêu chuẩn cao của AEON là động lực để doanh nghiệp chủ động nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện hệ thống và biến sự chỉn chu thành văn hóa trong vận hành. Hợp tác với AEON không chỉ mở ra cơ hội đưa sản phẩm đến người tiêu dùng mà còn giúp doanh nghiệp địa phương từng bước phát triển bền vững.”

Năm 2026, chuỗi sự kiện đã thu hút 79 nhà cung cấp với 116 đại diện tham gia tại Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Các nội dung trao đổi nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực của doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề thiết thực như chuẩn hóa sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị cho quá trình kết nối với hệ thống bán lẻ.

Trước đó, năm 2025, chương trình đã thu hút 205 đại diện đến từ 137 doanh nghiệp, 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự đồng hành của 6 Sở Công thương và 2 hiệp hội doanh nghiệp, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp địa phương với hệ thống bán lẻ hiện đại.

Trong thời gian tới, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với doanh nghiệp địa phương và các đối tác kinh doanh, tạo thêm cơ hội để sản phẩm Việt Nam tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại. Thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện năng lực và đáp ứng yêu cầu thị trường, AEON đặt mục tiêu xây dựng nguồn cung ổn định, tạo giá trị tích cực cho khách hàng, cộng đồng và kinh tế địa phương.