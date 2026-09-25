Công trình hơn 1.800 tỷ đồng thay thế cây cầu 120 năm tuổi đạt cột mốc quan trọng

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - nhà thầu đứng đầu liên danh thi công dự án, ngày 20/9, cầu vượt sông Đuống chính thức hợp long, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án sau gần 3 năm.

Công trình mới được xây dựng ngay bên cầu Đuống hiện hữu, trong đó cầu đường bộ nằm về phía hạ lưu, còn cầu đường sắt nằm về phía thượng lưu. Khi hoàn thành, hệ thống cầu mới sẽ thay thế vai trò của cây cầu cũ trong việc kết nối giao thông qua sông Đuống.

Lễ hợp long cầu đường bộ sông Đuống (Ảnh: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương)

Dự án cầu vượt sông Đuống được khởi công ngày 22/7/2023, với tổng mức đầu tư 1.848,62 tỷ đồng. Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó cầu đường sắt có tổng chiều dài khoảng 1.000m với điểm đầu khoảng Km9+075, điểm cuối khoảng Km10+075 (lý trình đường sắt hiện hữu); xây dựng cầu mới về phía thượng lưu và đường hai đầu cầu, tim cầu cách tim cầu Đuống cũ khoảng 16,5m. Cầu được thiết kế cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, tốc độ thiết kế 80km/h.

Cầu đường bộ được xây dựng với chiều dài khoảng 700m và nút giao hai đầu cầu; tim cầu cách tim cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 1/7 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì, thành phố đã rà soát tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải phóng mặt bằng của 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống. Theo kế hoạch được báo cáo tại cuộc họp, tuyến chính dự kiến hoàn thành và thông xe trước ngày 10/11/2027.

Cây cầu hơn 120 năm tuổi sẽ được tháo dỡ

Cầu Đuống hiện hữu được xây dựng từ năm 1902, ban đầu phục vụ cả đường bộ và đường sắt. Sau hơn một thế kỷ khai thác, cây cầu trở thành một phần của mạng lưới giao thông Hà Nội, nhưng đồng thời cũng tạo ra điểm hạn chế đối với tuyến vận tải thủy qua sông Đuống.

Cầu cũ có tĩnh không khoảng 2,8 m khi nước cao, trong khi khoang thông thuyền nhịp giữa rộng khoảng 26 m. Những hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của tàu thuyền trên hành lang đường thủy số 1.

Khi dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống hoàn thành, cầu cũ sẽ được tháo dỡ (Ảnh: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương)

Đây là một trong những lý do dự án xây dựng cụm cầu mới được triển khai, kết nối giao thông qua sông Đuống, đồng thời tạo điều kiện mở rộng không gian thông thuyền.

Theo phương án của dự án, cầu Đuống hiện nay sẽ được phá dỡ sau khi hệ thống cầu mới hoàn thành và đưa vào khai thác, nhằm mở rộng luồng đường thủy, tạo thuận lợi cho tàu thuyền qua lại và hạn chế các vùng nước xoáy.