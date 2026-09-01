Việt Nam sẽ xây cao tốc có 6 hầm xuyên núi và 70 cây cầu nối hai tỉnh miền núi phía Bắc với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng

Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Bảo Hà – Lai Châu (CT.13) vừa tổ chức phiên họp lần thứ hai, tập trung rà soát tiến độ chuẩn bị đầu tư và phương án giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Khoảng 119 km cao tốc, thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu, đoạn Bảo Hà – Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu, là dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Tuyến có chiều dài nghiên cứu khoảng 119 km, đi qua 17 xã, phường thuộc hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Quy mô thiết kế gồm 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 100 km/h. Trên tuyến dự kiến bố trí 70 cầu, 6 hầm xuyên núi, 7 nút giao liên thông, 29 tuyến đường gom và 32 hầm chui dân sinh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 50.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công trong giai đoạn 2026–2031. Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo; ngân sách tỉnh Lai Châu cân đối đối ứng 50% chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Dự án được phân chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh và Dự án thành phần 4 gồm toàn bộ phần xây dựng trên địa phận Lai Châu, bao gồm cả hầm Khau Co.

Về tiến độ chuẩn bị đầu tư, đến ngày 24/8/2026, UBND tỉnh Lai Châu đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lần thứ ba. Ngày 18/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch.

Hiện tỉnh đã cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định, Tổ chuyên gia liên ngành, đồng thời khẩn trương hoàn thiện văn bản tham gia ý kiến về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và các hồ sơ liên quan.

Rà soát số hộ bị ảnh hưởng, chuẩn bị phương án tái định cư

Tại phiên họp, lãnh đạo các xã có tuyến đường đi qua đã báo cáo tình hình chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cùng các cơ quan, đơn vị tập trung làm rõ tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và tính khả thi của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đánh giá tại cuộc họp, công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản bám sát kế hoạch. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được lập, thẩm định nội bộ, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ; việc phối hợp với các bộ, ngành trung ương và tỉnh Lào Cai được duy trì thường xuyên.

Cùng với đó, các đơn vị đã triển khai rà soát đất đai, tài nguyên, công trình bị ảnh hưởng, cắm mốc giải phóng mặt bằng và chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và đúng quy định. Việc đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án bố trí phần vốn ngân sách địa phương phải được thực hiện khẩn trương.

Đối với giải phóng mặt bằng, các sở, ngành và UBND các xã, phường có dự án đi qua được yêu cầu cập nhật chính xác phạm vi thu hồi đất, hiện trạng sử dụng đất, công trình, tài sản, số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần sớm xác định vị trí, quy mô, diện tích và phương án đầu tư các khu tái định cư, bảo đảm phù hợp quy hoạch, thuận lợi cho đời sống và sinh kế của người dân. Các điều kiện phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được chuẩn bị đầy đủ để triển khai ngay sau khi dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền; đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, sở, ngành và địa phương có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời để xem xét, tháo gỡ.