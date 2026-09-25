Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội và yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, khai mạc vào ngày 17-10-2026, dự kiến bế mạc vào ngày 20-11-2026, dự phòng ngày 21-11-2026. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17-10 đến 13-11-2026; đợt 2 từ ngày 19-11 đến 20-11-2026.

Căn cứ quy định của pháp luật, đề nghị của cơ quan hữu quan và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng và xem xét, quyết định nội dung khác (nếu có).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện bảo đảm, trong đó chú trọng tăng cường công tác thông tin, truyền thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, y tế..., để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp.