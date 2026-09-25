Công trường tuyến nối sân bay Gia Bình huy động hơn 800 nhân sự, gần 200 máy móc

Nguồn vật liệu cũng đang là vấn đề được doanh nghiệp dự án kiến nghị tháo gỡ. Nhà đầu tư đang làm việc với các địa phương để thực hiện thủ tục cấp phép một số mỏ cát, mỏ đá phục vụ dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án mới được cấp phép mỏ Hồng Cóc 2, trong khi một số mỏ khác chưa hoàn tất thủ tục, ảnh hưởng đến việc chủ động nguồn vật liệu.