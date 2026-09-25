Công trường tuyến nối sân bay Gia Bình huy động hơn 800 nhân sự, gần 200 máy móc
Tại công trường tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, hàng trăm máy móc cùng hơn 800 nhân sự đang được huy động, triển khai nhiều mũi thi công cầu, đường và các nút giao. Đến nay, toàn dự án đã hoàn thành 696/5.637 cọc khoan nhồi và 16/3.875 phiến dầm Super-T.
24-09-2026
25-09-2026
25-09-2026
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, tại công trường tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công cầu, đường và nút giao. Hàng trăm máy móc cùng hơn 800 nhân sự được huy động, tập trung thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, đúc dầm Super-T và nhiều hạng mục trên toàn tuyến.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,07 km, đi qua địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 28.794 tỷ đồng. Trong đó, riêng hạng mục cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1,9 km. Tuyến được thiết kế với nền đường điển hình rộng 120m, gồm đường cao tốc 10 làn xe và đường gom song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe.
Tại gói thầu XL-01, các nhà thầu đang tập trung thi công cầu sông Đuống, cầu dẫn và cầu song hành hai bên. Các mũi thi công được triển khai từ hai phía Hà Nội và Bắc Ninh, với trọng tâm là khoan cọc nhồi, thi công bệ trụ và các hạng mục phục vụ đúc dầm.
Tại một phạm vi thi công, nhà thầu đã hoàn thành 33 cọc khoan nhồi đường kính 1.500mm và 33 cọc đường kính 1.200mm, đạt 66/496 cọc. Một mũi thi công khác đã hoàn thành 106/832 cọc khoan nhồi, trong đó có 101 cọc đường kính 1.200mm và 5 cọc đường kính 2.000mm. Ở phía Hà Nội, một đơn vị đã hoàn thành 78/206 cọc khoan nhồi.
Không khí thi công cũng được duy trì tại gói XL-02, đoạn từ cầu đúc hẫng vượt đê hữu phía Hà Nội đến Km34+900, bao gồm nút giao Ninh Hiệp. Tại đây, các nhà thầu đang triển khai cọc khoan nhồi, bệ đúc dầm Super-T và đúc dầm. Một đơn vị đã hoàn thành 268/1.208 cọc khoan nhồi và 16/972 phiến dầm Super-T.
Cùng với đó, công tác đắp đất mặt bằng bãi đúc dầm, đường công vụ và gia công lồng thép cũng đang được triển khai tại nhiều vị trí.
Tại gói XL-03, các nhà thầu đang thi công đoạn từ Km34+900 đến cuối tuyến, trong đó có nút giao chữ C, chữ Y và tuyến nối với đường dẫn cầu Tứ Liên. Một số hạng mục đã được triển khai như thi công cầu chữ Y, cầu chữ C, mở rộng cầu vượt QL1A, mở rộng cầu Thạc Quả và các tuyến đường công vụ.
Riêng tại cầu chữ Y, lũy kế đã thực hiện 58/270 cọc khoan nhồi đường kính 1.200mm. Trong khi đó, tại khu vực mở rộng cầu vượt QL1A, nhà thầu đã thực hiện 9/130 cọc khoan nhồi.
Theo đơn vị thi công dự án, đến nay công trường đã huy động 197 máy móc, thiết bị các loại và 812 nhân sự trực tiếp, gián tiếp. Lũy kế toàn dự án, các nhà thầu đã hoàn thành 696/5.637 cọc khoan nhồi, 16/3.875 phiến dầm Super-T và 2 bệ trụ. Sản lượng thực hiện đạt khoảng 589,49 tỷ đồng.
Bên cạnh các mũi thi công đang được triển khai, dự án vẫn còn một số khó khăn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng và nguồn vật liệu. Tại khu vực xã Phù Đổng, Thuận An và Đông Anh, đường điện 500kV cùng một số công trình hạ tầng ngầm, nổi chưa được di dời đang ảnh hưởng đến quá trình thi công.
Nguồn vật liệu cũng đang là vấn đề được doanh nghiệp dự án kiến nghị tháo gỡ. Nhà đầu tư đang làm việc với các địa phương để thực hiện thủ tục cấp phép một số mỏ cát, mỏ đá phục vụ dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án mới được cấp phép mỏ Hồng Cóc 2, trong khi một số mỏ khác chưa hoàn tất thủ tục, ảnh hưởng đến việc chủ động nguồn vật liệu.
Với quy mô hơn 28.794 tỷ đồng, tuyến đường dài 14,07 km và hạng mục cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1,9 km, dự án đang được triển khai với nhiều mũi thi công cùng lúc. Theo kế hoạch, thời gian dự kiến thi công dự án từ tháng 7/2026 đến tháng 10/2027.
Theo Lê Khánh
Đại đoàn kết
Theo
Đại đoàn kết
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