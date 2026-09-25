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Tất cả người dân đang đóng Bảo hiểm xã hội chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan bảo hiểm xã hội vừa có hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu chậm đóng BHXH, người lao động cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Thông qua VssID, VNeID, Cổng Thông tin điện tử và Tổng đài BHXH Việt Nam, người lao động có thể tra cứu thời gian tham gia và tình trạng chậm đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp.

Tất cả người dân đang đóng Bảo hiểm xã hội chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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