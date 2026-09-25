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Hướng dẫn tra cứu chậm đóng bảo hiểm xã hội

| | Xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tra cứu chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Thông qua VssID, VNeID, Cổng Thông tin điện tử và Tổng đài BHXH Việt Nam, người lao động có thể tra cứu thời gian tham gia và tình trạng chậm đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp.

Tra cứu chậm đóng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tra cứu chậm đóng bảo hiểm xã hội- Ảnh 1.

Theo PV

xaydungchinhsach

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