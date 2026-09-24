Trích đóng BHXH trên mức lương thực hưởng
Bà Nguyễn Thị Thùy (Quảng Ngãi) hỏi, cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tập sự hưởng 85% hệ số lương bậc 1 thì mức tiền lương làm căn cứ trích đóng BHXH hằng tháng tính theo 100% hay tính trên 85% mức lương thực hưởng?
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Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2024, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).
Do đó nếu người lao động đang trong thời gian tập sự được hưởng mức 85% của hệ số lương bậc 1 thì căn cứ để trích đóng BHXH phải tính trên mức lương thực hưởng là 85%.
Báo Chính phủ