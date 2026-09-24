Từ ngày 1/9/2026, người tham gia BHXH có thay đổi quan trọng: Nhớ “4 không” để tránh mất tiền

Từ ngày 1/9/2026, người tham gia BHXH cần đặc biệt chú ý một thay đổi mới cùng những cảnh báo quan trọng liên quan đến quyền lợi của mình.

Câu 1

Từ ngày 01/9/2026, hệ thống nghiệp vụ BHXH áp dụng thay đổi quan trọng nào?

A. Yêu cầu toàn bộ người dân đăng ký lại tài khoản giao dịch

B. Dùng số định danh cá nhân/CCCD thay thế cho mã số BHXH ✔

C. Bắt buộc đổi lại sổ bảo hiểm giấy sang thẻ điện tử mới

D. Tự động điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm bắt buộc hằng tháng

Giải thích: Theo BHXH Việt Nam, từ 01/9/2026, cơ quan BHXH chính thức dùng số định danh cá nhân/CCCD thay mã BHXH trên hệ thống nghiệp vụ và đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư.

Đáp án đúng là: B. Dùng số định danh cá nhân/CCCD thay thế cho mã số BHXH

Câu 2

Người dân có bị MẤT TIỀN hay tốn lệ phí khi hệ thống tự động chuyển đổi dữ liệu không?

A. Hoàn toàn không tốn phí, không cần làm thủ tục hay nộp lại hồ sơ ✔

B. Phải đóng khoản phí dịch vụ nhỏ để đồng bộ lại thông tin cá nhân

C. Phải trả chi phí dịch vụ khi nhận thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

D. Chỉ tốn chi phí khi cập nhật thông tin qua ứng dụng trực tuyến

Giải thích: Quá trình chuyển đổi được thực hiện tự động hoàn toàn. Người dân không phải làm thủ tục riêng và không tốn bất kỳ chi phí nào.

Đáp án đúng là: A. Hoàn toàn không tốn phí, không cần làm thủ tục hay nộp lại hồ sơ

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, từ ngày 1/9, cơ quan này chuyển mã số BHXH sang sử dụng số định danh cá nhân/CCCD trên hệ thống nghiệp vụ, đồng thời thực hiện đồng bộ dữ liệu BHXH với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh: Xã Vũ Dương)

Câu 3

Để tránh sai lệch thông tin ảnh hưởng quyền lợi, người dân được khuyến nghị làm gì?

A. Khai báo lại toàn bộ thông tin tại trụ sở cơ quan công an

B. Mở tài khoản ngân hàng mới để đăng ký nhận tiền trợ cấp

C. Chủ động kiểm tra, rà soát thông tin trên VssID hoặc Cổng thông tin ✔

D. Tạm dừng đóng bảo hiểm cho đến khi hoàn tất việc đồng bộ

Giải thích: BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân nên chủ động rà soát thông tin cá nhân trên ứng dụng VssID hoặc Cổng thông tin BHXH để kịp thời điều chỉnh nếu có sai lệch.

Đáp án đúng là: C. Chủ động kiểm tra, rà soát thông tin trên VssID hoặc Cổng thông tin

Câu 4

Để tránh MẤT TIỀN do bị lừa đảo giả danh cán bộ BHXH, người dân cần nhớ quy tắc "4 không" nào?

A. Không nộp hồ sơ, không đổi thẻ, không đăng ký lại, không nhận trợ cấp

B. Không làm thủ tục, không khai báo lại, không ra trụ sở, không nộp sổ

C. Không dùng ứng dụng, không nghe máy lạ, không nhắn tin, không gọi lại

D. Không cung cấp OTP, không bấm link lạ, không xác thực kênh lạ, không chuyển tiền ✔

Giải thích: Quy tắc "4 không" phòng ngừa lừa đảo gồm: không cung cấp OTP/mật khẩu, không bấm link lạ, không xác thực qua kênh không chính thức và không chuyển tiền cho người lạ.

Đáp án đúng là: D. Không cung cấp OTP, không bấm link lạ, không xác thực kênh lạ, không chuyển tiền

Câu 5

Khi nghi ngờ bị kẻ gian lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền BHXH, kênh chính thức nào hỗ trợ người dân?

A. Các hội nhóm hỗ trợ làm thủ tục bảo hiểm xã hội nhanh trên mạng

B. Tổng đài 1900 9068 hoặc các kênh thông tin chính thức của BHXH ✔

C. Số điện thoại cá nhân gọi tới tự xưng là cán bộ cơ quan bảo hiểm

D. Trụ sở các công ty tư vấn tài chính và dịch vụ pháp lý tư nhân

Giải thích: Khi cần hỗ trợ hoặc nghi ngờ lừa đảo, người dân chỉ nên liên hệ qua kênh chính thức: Tổng đài 1900 9068, email lienhe@vss.gov.vn, Zalo OA hoặc Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Đáp án đúng là: B. Tổng đài 1900 9068 hoặc các kênh thông tin chính thức của BHXH